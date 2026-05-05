Iran công bố bản đồ kiểm soát eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Bản đồ của IRGC được đăng tải trên hãng tin bán chính thức Fars của Iran hiển thị "khu vực kiểm soát mới" ở eo biển Hormuz.

Từ phía tây, khu vực này bắt đầu bằng một đường kẻ nối từ điểm cực tây của đảo Qeshm thuộc Iran đến tiểu vương quốc Umm al Quwain của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Khu vực này kết thúc ở phía đông tại đường kẻ nối giữa núi Mobarak của Iran và tiểu vương quốc Fujairah thuộc UAE.

Việc IRGC công bố bản đồ này diễn ra trong bối cảnh UAE cáo buộc Iran tấn công bằng máy bay không người lái vào cảng dầu ở Fujairah, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương.

Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào cuối tháng 2.

Các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 7/4, song Mỹ tuyên bố duy trì phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran cho đến chừng nào còn cần thiết.

Hôm 4/5, Mỹ cũng bắt đầu triển khai chiến dịch hỗ trợ các tàu mắc kẹt ở Vùng Vịnh di chuyển qua eo biển Hormuz. Mặc dù vậy, các chủ tàu vẫn khá thận trọng.

Iran đã bác bỏ chiến dịch của Mỹ nhằm dẫn đường cho tàu thuyền, cảnh báo rằng "bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ" sẽ bị tấn công nếu họ cố gắng tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz.