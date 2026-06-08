Tổng thống Trump đề nghị Iran và Israel dừng không kích nhau ngay lập tức

Israel đánh chặn tên lửa Iran (Ảnh: Reuters).

“Israel và Iran phải lập tức ngừng bắn nhau”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào rạng sáng 8/6 theo giờ địa phương.

Theo một quan chức Mỹ, trong cuộc điện đàm hôm 7/6, ông Trump đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoãn việc phát động một cuộc tấn công trả đũa Iran.

Trước đó, ông Trump cũng thúc giục Tehran quay trở lại bàn đàm phán để hoàn tất một thỏa thuận.

"Các vị đã bắn tên lửa của mình rồi, thế là đủ rồi. Hãy quay lại bàn đàm phán và ký kết một thỏa thuận”, ông viết.

Ông cũng khẳng định cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel sẽ không "gây ra bất kỳ tác động nào đến thỏa thuận". Ông nhấn mạnh: “Chúng ta hãy cùng chờ xem mọi chuyện kết thúc như thế nào. Nhưng đó là những cuộc tấn công hoàn toàn không mang lại kết quả gì”.

Bài đăng này được đưa ra sau nhiều đợt tấn công của Iran nhắm vào Israel bắt đầu từ tối 7/6.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran đã bắn gần 30 tên lửa đạn đạo kể từ cuộc tấn công đầu tiên của nước này. Lực lượng Houthi do Tehran hậu thuẫn ở Yemen cũng bắn thêm hai tên lửa khác, trong đó một quả bị đánh chặn và quả còn lại rơi xuống trước khi tới được lãnh thổ Israel.

Đáp lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích vào nhiều địa điểm trên khắp Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran.

Sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, rạng sáng nay, IDF tiếp tục tập kích nhiều mục tiêu chủ chốt trên khắp miền tây Iran, bao gồm một nhà máy hóa dầu gần thành phố Mahshahr, nơi mà quân đội Israel xác nhận là được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tin Fars thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, một số khu vực của cơ sở này đã bị hư hại trong cuộc không kích của Israel, và khu vực xung quanh đang được sơ tán.

Theo một quan chức quân sự Israel, quân đội nước này đang chuẩn bị cho ít nhất vài ngày giao tranh với Iran và không loại trừ khả năng xảy ra một chiến dịch kéo dài.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn một tin quân sự cũng cho biết, Iran đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài với Israel và nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Israel và Iran đang "hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức".

“Các cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình đang được tiến hành. Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì với đầy đủ hiệu lực và tác dụng, cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Mọi việc nên diễn ra nhanh chóng”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump đã phát đi tín hiệu từ nhiều tuần qua rằng một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột với Iran đã đến rất gần, nhưng cho đến nay điều đó vẫn chưa trở thành hiện thực.