Rộ tin Mỹ muốn dùng tài sản Iran bồi thường cho đồng minh, Tehran lên tiếng

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi (Ảnh: Mehr News).

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 7/6 cho biết các nước trong khu vực không thể yêu cầu bồi thường, nhằm đáp lại những thông tin cho rằng Mỹ có thể sử dụng tài sản của Iran để bồi thường cho các đồng minh Vùng Vịnh về những thiệt hại liên quan đến xung đột.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Gharibabadi nhấn mạnh rằng tài sản của Iran “không phải là chiến lợi phẩm xung đột dành cho Washington, cũng không phải là quỹ thanh toán cho các đồng minh của nước này”.

Trước đó, Reuters ngày 6/6 dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ có thể sẽ sử dụng các tài sản của Iran để hỗ trợ các đồng minh Vùng Vịnh tái thiết và sửa chữa những thiệt hại của cuộc xung đột.

Nguồn tin này cũng cho hay, Washington đang xem xét sử dụng các tài sản đó để hỗ trợ khắc phục những thiệt hại đã xảy ra trước đây. Nguồn tin nói rằng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là đã chỉ đạo một nhóm đánh giá chi phí thiệt hại mà Iran đã gây ra cho các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.

Trong cuộc chiến, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào một số quốc gia Vùng Vịnh, tuyên bố các mục tiêu nhắm đến là lợi ích của Mỹ và Israel trong khu vực.

Ngày 6/6, Iran tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Quân đội Mỹ cho biết 6 tên lửa đã bị đánh chặn và quả thứ 7 không tới được mục tiêu. Trong khi đó, Kuwait thông báo có thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong, còn Bahrain kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy công bố hồi tháng 4, cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến khu vực này phải gánh chi phí sửa chữa lên tới 58 tỷ USD chỉ riêng đối với cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng.

Ông Gharibabadi cho rằng bất kỳ hành động tịch thu, chuyển giao hoặc phân bổ tài sản của Iran mà không có sự đồng ý của chính phủ Iran đều sẽ cấu thành “một hành vi sai trái mới theo luật pháp quốc tế”, khiến Mỹ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong bối cảnh Washington tuyên bố đang tìm kiếm đối thoại với Tehran.

Ông nói thêm rằng động thái như vậy sẽ kéo theo “một phản ứng thích đáng” từ phía Iran, nhưng không nêu chi tiết.

Iran đang yêu cầu Mỹ giải phóng một phần số tài sản bị phong tỏa trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa 2 nước nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ yêu cầu này.

Ông Gharibabadi cho rằng một số chính phủ trong khu vực đã đặt lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của họ “phục vụ cho hành động tập kích chống lại Iran”, vì vậy không thể yêu cầu bồi thường.

Ông cho rằng, chính các nước này phải bồi thường đầy đủ cho Iran đối với các thiệt hại mà Tehran phải gánh chịu.

Các yêu cầu của Tehran để chấm dứt xung đột bao gồm việc giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế, đồng thời công nhận vai trò của Iran đối với eo biển Hormuz.