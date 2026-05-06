Iran chỉ chấp nhận thỏa thuận công bằng và toàn diện với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: TASS).

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị ngày 6/5.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch của Mỹ nhằm hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz do có “những tiến triển vượt bậc” trong tiến trình đàm phán với Iran.

“Chúng tôi đã cùng đồng ý rằng, trong khi lệnh phong tỏa (các cảng của Iran) vẫn giữ nguyên hiệu lực toàn diện, chiến dịch Tự do sẽ tạm dừng trong một khoảng thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông cho biết thêm: “Chúng ta đã đạt được tiến triển vượt bậc để hướng tới một thỏa thuận hoàn thiện và cuối cùng với các đại diện của Iran".

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về những tiến triển cụ thể đã đạt được, hoặc việc tạm dừng này sẽ kéo dài bao lâu.

Ngoại trưởng Araqchi không trực tiếp đề cập đến đề nghị của Tổng thống Trump.

Theo giới quan sát, động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump cho thấy Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Iran, nhanh chóng tìm cách mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục nêu rõ lập trường rằng Iran không được phép kiểm soát giao thông qua eo biển, không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu vào ngày 28/2, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Các quan chức Mỹ và Iran mới chỉ tổ chức một vòng đàm phán hòa bình trực tiếp, nhưng các nỗ lực thiết lập các cuộc gặp tiếp theo cho đến nay vẫn thất bại.

Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Araqchi ở Bắc Kinh hôm nay 6/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Mỹ và Iran phải xây dựng một lệnh ngừng bắn toàn diện trong khi Tehran có quyền phát triển năng lượng hạt nhân.

Liên quan đến việc Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh “hy vọng các bên liên quan sẽ phản hồi sớm nhất có thể trước những lời kêu gọi mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế” nhằm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường và an toàn.

Ông Vương cũng cho biết Trung Quốc “đánh giá cao cam kết của Iran trong việc không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời tin rằng Iran có quyền chính đáng trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình”.

Cuộc thảo luận của 2 nhà ngoại giao Trung Quốc, Iran diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump dự kiến thăm Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.