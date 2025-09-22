Phản ứng cứng rắn của Nga sau các cuộc tấn công dồn dập vào Crimea

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

Phát biểu với hãng tin TASS sau các cuộc tấn công vào Yalta và các khu vực khác ở bán đảo Crimea hôm 21/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc đây tiếp tục là hành động gây hấn khác của chính quyền Ukraine.

Bà Zakharova cũng cáo buộc NATO và EU góp phần lan rộng sự bất ổn ở châu Âu khi viện trợ và cung cấp vũ khí cho Kiev.

“Cả NATO và EU, những bên đang truy tìm nguồn gốc gây hấn trên lục địa châu Âu, cần phải nhìn vào gương để thấy rõ điều đó. Họ là nguồn cơn gây bất ổn và lan rộng sự gây hấn ở châu Âu, viện trợ và cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev", nhà ngoại giao Nga tuyên bố.

Trước đó, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một “khu nghỉ dưỡng của Crimea, nơi không có cơ sở quân sự”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công được thực hiện “bằng máy bay không người lái mang đầu đạn nổ mạnh”.

Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc của Nga.

Người đứng đầu khu vực Crimea, ông Sergey Aksyonov, nói khu vực bị tấn công là Foros, một thị trấn nghỉ dưỡng nằm ở cực nam bán đảo Crimea. Mục tiêu nhắm đến là Sanatorium Foros, một khu nghỉ dưỡng sang trọng gần 4 biệt thự được cho là nơi ở của giới tinh hoa chính trị Nga.

Ngoài ra, ông Aksyonov cho biết, một tòa nhà trường học cũng bị hư hại. Ông Aksyonov cho biết các lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Theo ông, vụ tấn công đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương.

Tại Sevastopol, thành phố lớn nhất bán đảo, người đứng đầu khu vực Mikhail Razvozhaev cho biết Hạm đội Biển Đen Nga cùng lực lượng phòng không đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gần thành phố.

Trong những tháng gần đây, Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ban gồm Crimea.

Bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: BBC).

Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Gần đây nhất, Pravda đưa tin, đơn vị đặc nhiệm Prymary thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) hôm 21/9 công bố một đoạn video cho thấy việc phá hủy khí tài quân sự Nga tại bán đảo Crimea.

Cuộc tấn công khiến 3 trực thăng đa năng Mi-8 cùng một radar Nebo-U 55Zh6U đắt tiền của Nga bị phá hủy.

Vào tháng 7, Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái tấn công các hệ thống phòng không của Nga và máy bay chiến đấu ở bán đảo Crimea.

Các cuộc không kích là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga tại Crimea.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo này trở thành trung tâm hậu cần quan trọng, một pháo đài quân sự của Nga sau khi xung đột với Ukraine nổ ra.

Moscow nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev nhưng với điều kiện Ukraine phải "chấp nhận tình hình thực tế", bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Tuy nhiên, Ukraine không chấp nhận yêu cầu này.

Nga cũng chỉ trích việc các nước phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng động thái này càng khiến xung đột kéo dài và biến các nước phương Tây trở thành một bên tham gia xung đột.