Phản ứng cứng rắn của Nga khi Ukraine dọa tấn công Moscow ngày 9/5

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm 2023 (Ảnh: Reuters).

"Những phát biểu của ông Zelensky một lần nữa chứng minh bản chất của chính quyền Kiev. Ông ấy đang đe dọa đến sự an toàn của những cựu chiến binh sẽ tham gia duyệt binh và các lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày thiêng liêng đó", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói vào ngày 3/5.

"Sau mỗi cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga, chính quyền Kiev, các cơ quan an ninh của họ và cá nhân ông Zelensky đều khoe khoang rằng đó là hành động của họ và họ sẽ tiếp tục hành động như vậy. Do đó, việc ông ấy tuyên bố "không đảm bảo an ninh vào ngày 9/5 trên lãnh thổ Nga", do đây không phải là phạm vi chịu trách nhiệm của ông ấy, tất nhiên là một mối đe dọa trực tiếp", bà Zakharova nói thêm.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất, đồng thời để ngỏ khả năng Kiev sẽ tấn công Moscow vào ngày 9/5.

Trước đó, ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định thực hiện lệnh ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ nửa đêm ngày 8/5 đến nửa đêm ngày 11/5, và "mọi hoạt động giao tranh sẽ tạm dừng trong khoảng thời gian này".

Đáp lại đề nghị ngừng bắn của Moscow, Tổng thống Zelensky nói ông sẵn sàng chấp nhận với điều kiện lệnh ngừng bắn phải kéo dài 30 ngày, với lý do ông muốn có một thỏa thuận lâu dài chứ không chỉ là một khoảng dừng tạm thời.

"Bởi vì trong 2 hoặc 3 ngày, không thể đưa ra kế hoạch cho các bước tiếp theo để chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn, Ukraine không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ quan chức nước ngoài nào đến Moscow dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày 9/5. Lễ duyệt binh ở Nga dự kiến sẽ có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới.

"Lập trường của chúng tôi rất đơn giản đối với tất cả các quốc gia đã và sẽ đến Nga vào ngày 9/5, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra trên lãnh thổ Nga", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

"Họ sẽ đảm bảo an toàn cho các bạn", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Nga "có thể thực hiện nhiều bước khác nhau như đốt phá, nổ bom…. sau đó đổ lỗi cho chúng tôi".

Ông Zelensky không nói Ukraine sẽ làm gì trong thời gian Nga tuyên bố ngừng bắn, nhưng Moscow đã nhanh chóng đưa ra bình luận, cáo buộc Kiev "đe dọa trực tiếp" đến các lễ kỷ niệm, bao gồm lễ duyệt binh ở Moscow vào ngày 9/5.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích việc Ukraine từ chối ngừng bắn vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Ông Peskov cho biết Nga không muốn thấy những tuyên bố mơ hồ, mà thay vào đó là những hành động cụ thể, từ Ukraine nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong thời gian ngừng bắn.

"Mục đích phía sau đề xuất ngừng bắn vào lễ Phục sinh của Nga cũng như sáng kiến mới nhất nhằm tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, từ ngày 8/5, là để kiểm tra xem liệu Kiev có sẵn sàng tìm cách hướng tới một nền hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine hay không", ông Peskov cho biết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố không ai có thể đảm bảo thủ đô Kiev của Ukraine sẽ còn tồn tại đến ngày 10/5, nếu Ukraine tấn công Moscow trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Cựu Tổng thống Nga đã gọi tuyên bố của ông Zelensky là một "sự khiêu khích bằng lời nói".