Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ muốn lấy lại căn cứ quân sự ở Afghanistan

Thiết bị do quân đội Mỹ để lại tại căn cứ không quân Bagram gần Kabul, Afghanistan vào năm 2021 (Ảnh: Getty).

"Trung Quốc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan. Tương lai của Afghanistan nên nằm trong tay người dân Afghanistan", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 19/9.

"Việc khuấy động căng thẳng và đối đầu trong khu vực sẽ không được ủng hộ", người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước đó, phát biểu trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn lấy lại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan vì căn cứ này có vị trí chiến lược gần Trung Quốc.

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần căn cứ Bagram do vị trí gần một số cơ sở hạ tầng hạt nhân quan trọng của Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 20/9, ông Trump tiếp tục cảnh báo: "Nếu Afghanistan không trả lại căn cứ không quân Bagram cho những người đã xây dựng nó, tức là Mỹ, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”.

Ông Zakir Jalaly, một nhà ngoại giao tại Bộ Ngoại giao Afghanistan, cho biết người dân nước này sẽ phản đối sự trở lại của quân đội Mỹ.

Ông Zakir lập luận rằng Kabul và Washington nên theo đuổi mối quan hệ kinh tế và chính trị tôn trọng lẫn nhau "mà không cần Mỹ duy trì bất kỳ sự hiện diện quân sự nào ở bất kỳ khu vực nào của Afghanistan".

Trong khi đó, Taliban cũng tuyên bố sẽ không từ bỏ căn cứ Bagram ở Afghanistan. Người phát ngôn cơ quan nội vụ của Taliban, Mufti Abdul Mateen Qaneh, nói với hãng tin The Telegraph rằng phát biểu của ông Trump là “xa rời sự thật".

“Chúng tôi sẽ không bao giờ giao Bagram cho bất kỳ ai. Những phát biểu đó là vô căn cứ", quan chức Taliban nhấn mạnh.

Vị trí căn cứ Bagram ở Afghanistan (Ảnh: Drishtiias).

Căn cứ Bagram thuộc quyền quản lý của cơ quan quốc phòng Afghanistan do Taliban lãnh đạo sau cuộc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021, chấm dứt hai thập niên hiện diện tại quốc gia này.

Căn cứ không quân Bagram, cách Kabul khoảng 65km, là căn cứ lớn nhất của Afghanistan. Căn cứ này từng là điểm tựa chính cho các chiến dịch do Mỹ dẫn đầu trong suốt hai thập niên, kể từ khi Mỹ mở chiến dịch quân sự ở Afghanistan vào năm 2001 sau vụ khủng bố 11/9.

Trong hai thập niên hiện diện quân sự ở Afghanistan, Mỹ đã biến Bagram thành một tổ hợp khổng lồ, có thể chứa hàng chục nghìn binh sĩ, nhà hàng và trung tâm mua sắm. Các tiêm kích, máy bay không người lái và máy bay vận tải hoạt động suốt ngày đêm từ hai đường băng của căn cứ.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã bỏ căn cứ trong cuộc rút lui vội vã khỏi Afghanistan ngay sau khi Taliban mở chiến dịch giành lại quyền lực năm 2021. Việc mất Bagram được xem là tổn thất cả về chiến lược lẫn tinh thần với Mỹ.