Mỹ muốn khôi phục kiểm soát căn cứ không quân lớn nhất ở Afghanistan

Căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan (Ảnh: AFP).

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đàm phán với Taliban để quân đội Mỹ một lần nữa có thể kiểm soát căn cứ không quân Bagram. Đây vốn là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan và có vị trí then chốt.

“Một trong những căn cứ không quân lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã trao nó cho họ mà chẳng được gì. Giờ chúng tôi đang cố giành lại. Chúng tôi muốn lấy lại bởi vì họ cần nhiều thứ từ chúng ta”, ông nói.

Ông Trump từng nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden về cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào năm 2021, cho rằng Mỹ đã để lại vũ khí và nhiều tài sản quân sự, trong đó có các căn cứ, vào tay Taliban.

Trong cuộc họp nội các đầu tiên hồi tháng 2 sau khi tái đắc cử, ông Trump nói kế hoạch rút quân của ông khi còn tại nhiệm vẫn giữ lại căn cứ Bagram bởi vị trí chiến lược của căn cứ này.

Ông nhấn mạnh Bagram là một trong những căn cứ không quân lớn nhất thế giới, sở hữu một đường băng dài 3.600m được xây dựng bằng bê tông và thép kiên cố, có thể phục vụ máy bay ném bom và vận tải cỡ lớn.

Trước đó, ông Trump cũng từng tuyên bố Trung Quốc đã kiểm soát căn cứ này, song chính quyền Taliban ở Afghanistan bác bỏ. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định sân bay này thuộc quyền kiểm soát của Afghanistan, không phải Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, Taliban đang tìm cách bình thường hóa quan hệ với Mỹ.