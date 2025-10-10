Nga ủng hộ trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ ủng hộ quyết định này, nếu được đề nghị", Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể được trao giải Nobel Hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Kiev sẽ đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu nhà lãnh đạo Mỹ giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh, chỉ riêng việc đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Kể từ khi nhậm chức, ông Donald Trump đã coi việc chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong 8 tháng qua, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần trao đổi với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky.

Tuy nhiên, do các điều kiện tiên quyết mà 2 bên đưa ra để thương lượng quá khác nhau, tới nay 2 nước vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung cho một giải pháp hòa bình.

Gần đây, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng chấm dứt chiến sự ở Ukraine sẽ khó khăn hơn việc đạt được hòa bình ở Trung Đông.

“Chúng ta đã dàn xếp được 7 cuộc chiến. Chúng ta sắp sửa dàn xếp xong cuộc chiến thứ 8. Và tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề với Nga", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Trump nhiều lần phát biểu, ông tin rằng bản thân ông xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, vì ông cho rằng mình đã “ngăn chặn 7 cuộc chiến.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ là “một sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ” nếu ông không nhận được giải thưởng này.

Nhiều quốc gia và tổ chức đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này, viện dẫn những nỗ lực trung gian hòa giải của ông tại Trung Đông.

Tháng 6, Pakistan tuyên bố đã đề cử ông Trump, ghi nhận đóng góp của ông trong việc giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Campuchia cũng thông báo đã gửi hồ sơ đề cử sau khi đạt được thỏa thuận trong cuộc xung đột tại biên giới với Thái Lan.

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông Trump cho đến nay đã góp phần hóa giải 7 cuộc xung đột, bao gồm: Israel và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Armenia và Azerbaijan, Thái Lan và Campuchia, Ấn Độ và Pakistan, Ai Cập và Ethiopia, cùng Serbia và Kosovo.

Giải Nobel Hòa bình là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất, được trao hàng năm cho những đóng góp xuất sắc trong việc củng cố hòa bình.

Giải này được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp đáng kể trong việc giải quyết xung đột quốc tế, bảo vệ nhân quyền, giải trừ quân bị và các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy hòa bình.

Năm nay, 338 ứng viên đang cạnh tranh cho giải thưởng này, gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức. Người được trao giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố hôm nay 10/10.