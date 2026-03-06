Phần Lan tính cho phép triển khai vũ khí hạt nhân, Nga lên tiếng đanh thép

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin hôm 6/3 cho biết kế hoạch của Phần Lan liên quan tới việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này sẽ làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với Nga. Moscow cảnh báo sẽ có phản ứng nếu việc triển khai như vậy xảy ra.

Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài với Nga, đã duy trì lập trường trung lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng gia nhập NATO vào năm 2023 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hôm 5/3, nước này cho biết đang lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm lâu nay đối với việc đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, động thái có thể mở đường cho việc triển khai chúng trong thời chiến.

“Đây là một tuyên bố dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

“Tuyên bố này làm gia tăng mức độ dễ tổn thương của Phần Lan, một sự dễ tổn thương do chính hành động của giới chức Phần Lan gây ra. Thực tế là bằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, Phần Lan bắt đầu đe dọa chúng tôi. Và nếu Phần Lan đe dọa chúng tôi, chúng tôi sẽ có các biện pháp thích hợp", ông Peskov tuyên bố.

Căng thẳng với Nga cùng với những động thái khó đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các chính phủ châu Âu phải xem xét lại chiến lược an ninh của mình, bao gồm cả vai trò của vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe.

Ngày 2/3, Pháp tuyên bố sẽ gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân. Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, Pháp tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Pháp cũng nói rằng các quốc gia châu Âu khác cũng sẽ có thể tham gia các cuộc tập trận hạt nhân của Paris. Pháp và Đức cho biết họ đã thành lập một nhóm chỉ đạo hạt nhân để thảo luận các vấn đề liên quan tới năng lực răn đe.

Pháp cho rằng châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với quốc phòng của mình trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang và sự bất định gia tăng về các cam kết an ninh tương lai của Mỹ.

Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng thông báo của Pháp là “một diễn biến cực kỳ gây mất ổn định”.

Theo bà, điều đó thể hiện “sự tăng cường và mở rộng đáng kể tiềm lực hạt nhân của NATO”, và trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với Moscow, các lực lượng này có thể được sử dụng một cách phối hợp chống lại Nga.

Bà cho rằng việc một nước NATO mở rộng kho vũ khí hạt nhân đòi hỏi phải được “xem xét cẩn trọng” trong hoạt động hoạch định kế hoạch quân sự của Nga.

Trong khi đó, ông Peskov cho biết động thái của Pháp càng củng cố lập trường của Moscow rằng vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh cần phải được đưa vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai về cán cân hạt nhân toàn cầu.