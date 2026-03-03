Pháp chốt mở rộng kho vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau 34 năm

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: RT).

Pháp sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lần đầu tiên trong nhiều thập niên và có thể tạm thời triển khai máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới các quốc gia đối tác, Tổng thống Emmanuel Macron công bố ngày 2/3, khi ông phác thảo điều ông gọi là sự điều chỉnh cần thiết trước môi trường an ninh ngày càng nguy hiểm.

Phát biểu tại căn cứ quân sự L’Ile Longue ở tây bắc Pháp, nơi đặt các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của nước này, ông Macron cho rằng châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với quốc phòng của mình trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang và sự bất định gia tăng về các cam kết an ninh tương lai của Mỹ.

“Muốn tự do, phải khiến người khác e ngại. Để mạnh trong răn đe hạt nhân, chúng ta phải mạnh về năng lực thông thường trên mọi phương diện. Quốc phòng của chúng ta dựa trên 2 trụ cột đó, và tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng ngay từ năm 2020. Những năm gần đây đã cho thấy rõ sự thiếu hụt nghiêm trọng về các năng lực hỗ trợ ở châu Âu. Và tình trạng này là không thể chấp nhận", ông Macron nói.

Pháp hiện là cường quốc hạt nhân duy nhất của Liên minh châu Âu kể từ khi Anh rời khối vào năm 2020. Theo Hiến pháp Pháp, tổng thống giữ quyền duy nhất quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Macron nhấn mạnh rằng dù Pháp sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác châu Âu, không quốc gia nào khác được chia sẻ quyền ra quyết định đối với kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Ông Macron cho biết Pháp có thể tạm thời triển khai các thành phần thuộc lực lượng không quân chiến lược tới các nước đồng minh và mời các đối tác tham gia các cuộc tập trận răn đe hạt nhân. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận về phối hợp chặt chẽ hơn đã bắt đầu với Anh, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch.

Thông báo này đánh dấu lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 1992 Pháp mở rộng số lượng đầu đạn hạt nhân. Ông Macron không nêu cụ thể sẽ bổ sung bao nhiêu đầu đạn, nhưng cho biết nước này phải duy trì cái ông mô tả là “năng lực hủy diệt được bảo đảm”.

“Nếu chúng tôi buộc phải sử dụng kho vũ khí của mình, không quốc gia nào, dù mạnh đến đâu, có thể tự bảo vệ khỏi nó”, ông Macron nói.

Các nhà lãnh đạo châu Âu hoan nghênh sáng kiến này, mà nhiều người coi là sự bổ sung cho chiếc ô hạt nhân của NATO chứ không phải thay thế.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận Warsaw đã bước vào thảo luận với Paris và các đối tác châu Âu khác. “Ba Lan đang đàm phán với Pháp và một nhóm các đồng minh châu Âu thân cận nhất về chương trình răn đe hạt nhân tiên tiến. Chúng ta đang cùng nhau tái vũ trang với bạn bè để đối thủ không bao giờ dám tấn công", ông Tusk viết trên X.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng phát tín hiệu tăng cường phối hợp giữa Berlin và Paris.

"Ông Macron và tôi đã thành lập một nhóm chỉ đạo hạt nhân để phối hợp về các vấn đề răn đe. Chúng tôi dự định thực hiện các bước cụ thể trước cuối năm nay, bao gồm sự tham gia thông thường của Đức trong các cuộc tập trận hạt nhân của Pháp”, ông Merz viết.

Ông Macron bác bỏ khả năng cho phép máy bay Đức mang vũ khí hạt nhân của Pháp, bất chấp những suy đoán trước đó tại Berlin. Thay vào đó, Pháp và các đối tác sẽ tập trung vào tập trận phối hợp và tham vấn chiến lược.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một số chính phủ châu Âu đặt câu hỏi về độ tin cậy lâu dài của các bảo đảm hạt nhân từ Mỹ, đặc biệt khi các ưu tiên quốc phòng của Washington thay đổi và căng thẳng chính trị gia tăng.

Ông Macron lập luận rằng các mối đe dọa đang tiến hóa, bao gồm việc đối thủ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa, sự nổi lên của các cường quốc khu vực mới và nguy cơ phối hợp giữa các quốc gia đối thủ, đòi hỏi Pháp phải củng cố năng lực răn đe.