Pakistan, Afghanistan không kích lẫn nhau

Khói bốc lên ở Kabul sau một cuộc không kích của Pakistan cuối năm 2025 (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin RT, Pakistan phát động chiến dịch mang tên “Operation Ghazab Lil Haq” (tạm dịch: “Cơn thịnh nộ của công lý”) chỉ vài giờ sau khi lực lượng Afghanistan thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào các vị trí quân sự của Pakistan.

Người dân thủ đô Kabul cho biết họ nghe thấy ít nhất 3 tiếng nổ lớn cùng với tiếng máy bay bay phía trên, song giới chức chưa xác nhận chính xác địa điểm xảy ra các vụ nổ.

Người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, viết trên mạng xã hội X rằng: “Quân đội Pakistan đã tiến hành không kích tại một số khu vực ở Kabul, Kandahar và Paktia. May mắn là chưa có thương vong nào”.

Đài truyền hình nhà nước Pakistan PTV News đăng tải nhiều video về các cuộc tấn công, cho biết quân đội nước này đã nhắm vào những “cơ sở quân sự quan trọng” của Taliban. Một nguồn tin an ninh Pakistan khẳng định một kho đạn dược, các vị trí cấp tiểu đoàn và một sở chỉ huy khu vực đã bị phá hủy.

Islamabad cho biết các đợt không kích được tiến hành sau khi lực lượng Taliban ở Afghanistan nổ súng vào các vị trí biên phòng Pakistan vào tối 26/2, khiến 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Ông Mosharraf Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, cho biết lực lượng Pakistan đã hạ hàng chục tay súng Afghanistan và phá hủy nhiều chốt quân sự cùng xe bọc thép trong các chiến dịch “đáp trả”.

Tuy nhiên, phía Afghanistan cho biết chiến dịch quân sự của họ là phản ứng trước các cuộc không kích của Pakistan diễn ra từ tuần trước. Người phát ngôn chính quyền Taliban nói lực lượng Afghanistan đã phát động “các chiến dịch tấn công quy mô lớn” nhằm vào các cơ sở quân sự của Pakistan tại nhiều tỉnh giáp biên giới.

Quân đội Afghanistan tuyên bố đã kiểm soát hơn một chục chốt quân đội Pakistan và gây thương vong nặng nề vào hôm 26/2. Trong khi đó, giới chức Pakistan mô tả cuộc tấn công của Afghanistan là “vô cớ” và phủ nhận việc để mất bất kỳ vị trí nào.

Ông Zaidi khẳng định không có binh sĩ Pakistan nào thiệt mạng hoặc bị bắt giữ, đồng thời bác bỏ các thông tin về thiệt hại ở phía Pakistan là “ảo tưởng”. Ông tuyên bố Pakistan sẽ tiếp tục đưa ra phản ứng “ngay lập tức và hiệu quả” trước bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai để bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự an toàn và an ninh của công dân.

Các cuộc đụng độ xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan tiến hành không kích bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Islamabad cho biết các đợt tấn công đó đã loại bỏ 70 tay súng liên quan đến những vụ tấn công gần đây nhằm vào Pakistan. Trong khi đó, Kabul cáo buộc Pakistan khiến dân thường thiệt mạng và tuyên bố sẽ trả đũa.

Islamabad cũng xác nhận trong tuần này đã thảo luận với Qatar về “các vấn đề khu vực”, bao gồm Afghanistan, trong chuyến thăm Doha của Thủ tướng Shehbaz Sharif, song từ chối cung cấp thêm chi tiết về bất kỳ nỗ lực trung gian hòa giải nào.