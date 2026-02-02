Pakistan hạ 145 tay súng thực hiện vụ tấn công làm 33 người chết

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát và quân đội Pakistan đã hạ hơn 140 phần tử trong các chiến dịch chống phiến quân trên khắp tỉnh Balochistan ở tây nam nước này trong 40 giờ đồng hồ, các quan chức chính phủ cho biết hôm 1/2, một ngày sau khi các vụ tấn công phối hợp bằng đánh bom tự sát và xả súng khiến 33 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Các cuộc đột kích bắt đầu từ sáng sớm 31/1 tại nhiều địa điểm trên khắp Balochistan, khiến 18 dân thường, trong đó có 5 phụ nữ và 3 trẻ em, cùng 15 nhân viên an ninh thiệt mạng, chính quyền cho biết.

Sarfraz Bugti, Thủ hiến tỉnh Balochistan, nói với báo giới tại Quetta rằng quân đội và cảnh sát đã phản ứng nhanh chóng, tiêu diệt 145 thành viên của “Fitna al-Hindustan”, cách gọi mà chính phủ Pakistan dùng để chỉ nhóm vũ trang đối lập Quân đội Giải phóng Baloch (BLA). Pakistan coi BLA là nhóm khủng bố.

Ông Bugti nói rằng số lượng tay súng bị tiêu diệt trong 2 ngày qua là cao nhất trong nhiều thập kỷ và một số trong số đó là công dân Afghanistan. Ông nói rằng, các phần tử phiến quân đã định bắt con tin nhưng không thể tiến vào trung tâm thành phố.

Các vụ tấn công của phiến quân nổ ra hôm 31/1 tại một khu vực giàu tài nguyên, nơi Pakistan đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực khai khoáng và khoáng sản.

Tháng 9/2025, một công ty kim loại của Mỹ đã ký thỏa thuận đầu tư trị giá 500 triệu USD với Pakistan, một tháng sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ liệt BLA và cánh vũ trang của nhóm này vào danh sách tổ chức phiến quân nước ngoài.

Cư dân địa phương mô tả cảnh hỗn loạn sau khi một vụ đánh bom tự sát giết chết nhiều cảnh sát hôm 31/1.

“Đó là một ngày rất đáng sợ trong lịch sử Quetta. Những tay súng có vũ trang đi lại công khai trên đường trước khi lực lượng an ninh đến", ông Khan Muhammad, một người dân địa phương, nói.

Balochistan từ lâu đã đối mặt với phong trào nổi dậy ly khai của các nhóm người Baloch đòi quyền tự trị lớn hơn hoặc độc lập khỏi chính quyền trung ương Pakistan. BLA thường xuyên tấn công lực lượng an ninh Pakistan và cũng đã nhắm vào dân thường, trong đó có các công dân nước ngoài đang làm việc trong nhiều dự án tại tỉnh này.