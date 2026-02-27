Pakistan tuyên bố "chiến tranh công khai" với Afghanistan

Một ngôi nhà ở Afghanistan bị phá hủy sau cuộc không kích của Pakistan ngày 27/2 (Ảnh: AFP).

“Pakistan đã nỗ lực hết sức để duy trì tình hình bình thường thông qua các kênh trực tiếp và thông qua các nước bạn bè. Chúng tôi đã tiến hành ngoại giao toàn diện. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Giờ đây là chiến tranh công khai giữa chúng tôi và các người”, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja M. Asif tuyên bố ngày 27/2.

Ông nói thêm rằng dù Pakistan “đã nỗ lực hết sức để duy trì tình hình bình thường thông qua các kênh trực tiếp và thông qua các nước bạn bè”, nhưng “các hành động gây hấn của Afghanistan nhằm vào Pakistan vẫn đang diễn ra”.

Islamabad cũng xác nhận trong tuần này đã thảo luận với Qatar về “các vấn đề khu vực”, bao gồm Afghanistan, trong chuyến thăm Doha của Thủ tướng Shehbaz Sharif, song từ chối cung cấp thêm chi tiết về bất kỳ nỗ lực trung gian hòa giải nào.

Tuyên bố của ông Khawaja được đưa ra sau một loạt cuộc không kích của Pakistan vào các thành phố lớn của Afghanistan với tuyên bố “đáp trả” cuộc tấn công của lực lượng Afghanistan vào binh sĩ Pakistan.

Ít nhất 3 tiếng nổ đã dội lên tại Kabul, song chưa có thông tin ngay lập tức về địa điểm chính xác của các cuộc không kích ở thủ đô Afghanistan cũng như về khả năng có thương vong. Người phát ngôn chính quyền Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết Pakistan cũng không kích tại Kandahar ở phía nam và tỉnh Paktia ở đông nam.

Trước đó vài giờ, Afghanistan cho biết quân đội nước này đã mở cuộc tấn công xuyên biên giới vào Pakistan vào cuối ngày 26/2 để đáp trả các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các khu vực biên giới Afghanistan cuối tuần trước, đồng thời nói đã kiểm soát hơn một chục chốt quân đội Pakistan - một tuyên bố mà phía Pakistan đã bác bỏ.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết 8 binh sĩ của họ cũng đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công trên bộ.

Một quan chức Afghanistan cho hay nhiều dân thường đã bị thương gần cửa khẩu Torkham, tại một trại dành cho những người trở về từ Pakistan.

“Một quả đạn cối đã rơi trúng trại và đáng tiếc là 7 người tị nạn của chúng tôi đã bị thương, trong đó tình trạng của một phụ nữ là nghiêm trọng”, ông Qureshi Badlun, người phụ trách thông tin tại tỉnh Nangarhar, cho biết.

Biên giới giữa hai nước phần lớn đã bị đóng cửa kể từ các cuộc giao tranh hồi tháng 10, mặc dù những người Afghanistan hồi hương vẫn được phép vượt qua.

Hai bên từng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào tháng 10 năm ngoái sau hàng loạt cuộc đụng độ chết người, dù các vụ giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn sau đó.