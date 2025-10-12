Afghanistan tuyên bố hạ 58 binh sĩ Pakistan trong đụng độ biên giới

Lực lượng an ninh biên giới Afghanistan và Pakistan đứng gác tại cửa khẩu Torkham năm 2024 (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố quân đội Afghanistan đã nổ súng vào các đồn biên phòng Pakistan vào cuối ngày 11/10.

Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, đây là hành động trả đũa các cuộc không kích của Pakistan vào Afghanistan hồi đầu tuần. Pakistan cho biết họ đã đáp trả bằng súng và pháo.

Afghanistan xác nhận hạ gục 58 binh sĩ Pakistan trong các cuộc đấu súng giữa hai nước, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về việc nước này ước tính số thương vong bằng cách nào.

Afghanistan cũng cho biết 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Trong khi đó, giới chức an ninh Pakistan tuyên bố đã gây thương vong cho lực lượng Afghanistan, nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Cả hai nước đều tuyên bố phá hủy các đồn biên phòng của bên kia. Các quan chức an ninh Pakistan đã chia sẻ đoạn video, cho thấy các đồn biên phòng của Afghanistan bị tấn công.

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết các cuộc đấu súng đã kết thúc vào sáng 12/10. Tuy nhiên, theo các quan chức và người dân địa phương, tại khu vực Kurram của Pakistan, tiếng súng vẫn chưa chấm dứt.

Bộ Quốc phòng Afghanistan trước đó cho biết chiến dịch của họ đã kết thúc vào nửa đêm 11/10 theo giờ địa phương.

Ngày 12/10, Kabul thông báo đã dừng các cuộc tấn công theo yêu cầu của Qatar và Ả rập Xê út. Hai quốc gia vùng Vịnh Ả rập đã đưa ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về các cuộc đụng độ.

"Không có bất kỳ mối đe dọa nào trên bất kỳ khu vực nào của lãnh thổ Afghanistan", phát ngôn viên của chính quyền Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết vào ngày 12/10.

Ông Mujahid nói rằng giao tranh vẫn đang diễn ra ở một số khu vực.

Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban chứa chấp các chiến binh tấn công Pakistan, một cáo buộc mà Kabul phủ nhận.

Vị trí của Pakistan và Afghanistan (Ảnh: Britannica).

Theo giới chức địa phương, hai cửa khẩu biên giới chính của Pakistan với Afghanistan, tại Torkham và Chaman, đã bị đóng cửa vào ngày 12/10. Ít nhất 3 cửa khẩu nhỏ hơn, tại Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan, cũng đã bị đóng cửa.

Kabul chưa đưa ra thông báo về việc đóng cửa biên giới. Afghanistan, quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài 2.600km với Pakistan.

Theo một quan chức an ninh Pakistan, các cuộc không kích của Pakistan đã nhắm vào thủ lĩnh của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tại Kabul vào ngày 9/10. Hiện chưa rõ liệu thủ lĩnh này có còn sống hay không.

TTP đã và đang đấu tranh để lật đổ chính quyền Islamabad và thay thế bằng một hệ thống quản lý nghiêm ngặt do Hồi giáo lãnh đạo. Tổ chức này có mối quan hệ chặt chẽ với Taliban ở Afghanistan.