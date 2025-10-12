Pakistan đóng cửa biên giới với Afghanistan sau các cuộc đấu súng

Binh sĩ Pakistan tuần tra biên giới với Afghanistan (Ảnh: AFP).

Theo Straits Times, 2 cửa khẩu chính giữa Pakistan và Afghanistan là Torkham và Chaman đã bị đóng hôm 12/10. Ít nhất 3 cửa khẩu nhỏ hơn, gồm Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan, cũng bị đóng cửa cùng ngày.

Phía Pakistan cáo buộc binh sĩ Afghanistan nổ súng vào các đồn biên giới của Pakistan tối 11/10, buộc họ đáp trả bằng hỏa lực súng và pháo binh, đồng thời phá hủy một số đồn biên giới của Afghanistan.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các cuộc tập kích của họ là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan trong tuần.

Giao tranh về cơ bản kết thúc vào sáng 12/10, song tại khu vực Kurram của Pakistan, tiếng súng lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Bộ Quốc phòng Afghanistan trước đó nói rằng chiến dịch của họ đã kết thúc vào nửa đêm theo giờ địa phương.

“Không có bất kỳ mối đe dọa nào trên lãnh thổ Afghanistan”, người phát ngôn chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố.

Afghanistan, quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài khoảng 2.600km với Pakistan. Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban hậu thuẫn các tay súng tập kích Pakistan, song Kabul bác bỏ cáo buộc này.

Theo một quan chức an ninh Pakistan, các cuộc không kích của Pakistan, dù chưa được Islamabad chính thức thừa nhận, đã nhằm vào thủ lĩnh của nhóm vũ trang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tại Kabul hôm 9/10. Hiện chưa rõ thủ lĩnh này có sống sót hay không.