Giao tranh Pakistan - Afghanistan tái bùng phát, hàng chục người thiệt mạng

Nhân viên y tế Pakistan điều trị cho một nạn nhân bị thương trong xung đột tại biên giới với Afghanistan (Ảnh: AFP).

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương ở khu vực biên giới hẻo lánh giữa 2 nước.

Hai bên cáo buộc lẫn nhau đã khơi mào cho cuộc xung đột từ đêm 14/10, lan rộng từ quận Spin Boldak ở đông nam Afghanistan đến quận Chaman của Pakistan.

Người phát ngôn Taliban, bên đang nắm quyền ở Afghanistan, Zabihullah Mujahid, trong một bài đăng trên X, cáo buộc lực lượng Pakistan đã nổ súng vào Afghanistan bằng “vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng”, khiến 12 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Ali Mohammad Haqmal, người phát ngôn báo chí tại quận Spin Boldak, cho biết số dân thường thiệt mạng là 15 người. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức bệnh viện địa phương nói rằng có 80 phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người bị thương.

Mujahid nói rằng lực lượng Afghanistan đã đáp trả, loại bỏ “một số lượng binh sĩ Pakistan”, thu giữ vũ khí và xe tăng của Islamabad, đồng thời phá hủy các cơ sở quân sự của nước này.

Các khu vực xảy ra xung đột từ cuối tuần trước (Ảnh: Al Jazeera).

Tuy nhiên, chính quyền Pakistan lại cáo buộc Taliban vì đã khai hỏa trước vào một đồn quân sự Pakistan và các khu vực gần biên giới, gây ra cuộc đụng độ khiến 4 dân thường Pakistan bị thương.

Hãng Reuters dẫn lời các quan chức an ninh giấu tên cho biết 6 binh sĩ Pakistan có thể đã thiệt mạng trong vụ việc, vốn kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ.

Najibullah Khan, một cư dân ở quận Chaman (Pakistan), cho biết các cuộc giao tranh đã buộc nhiều người dân sống gần biên giới phải di tản.

“Người dân đang trong tình cảnh rất khó khăn. Đạn pháo rơi vào nhà của họ”, ông nói.

Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan cho biết lực lượng của họ đã “đẩy lùi hiệu quả” cuộc tập kích từ phía Taliban Afghanistan, loại bỏ 15-20 thành viên Taliban và làm bị thương nhiều người khác. Quân đội Pakistan cũng nói rằng họ đã ngăn chặn một cuộc tập kích của Taliban ở quận Kurram phía bắc.

“Những cáo buộc rằng Pakistan khơi mào cuộc tiến công là phi lý và không đúng sự thật, cũng như những tuyên bố về việc giành được quyền kiểm soát đồn quân sự hoặc thiết bị của Pakistan. Lực lượng Vũ trang Pakistan kiên định và hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước", tuyên bố nêu rõ.

Căng thẳng giữa hai nước trở nên đặc biệt gay gắt kể từ cuối tuần trước, khi hai bên pháo kích qua lại ở nhiều khu vực biên giới, khiến hàng chục người thương vong mỗi bên.

Mặc dù các cuộc đụng độ tạm dừng vào ngày 12/10 sau khi Ả rập Xê út và Qatar kêu gọi kiềm chế, nhưng đa số các cửa khẩu biên giới giữa Pakistan và Afghanistan vẫn bị đóng.

Cuối tuần qua, Kabul tuyên bố rằng, để đáp trả “những vi phạm lặp đi lặp lại đối với lãnh thổ và không phận Afghanistan”, họ đã tập kích nhiều cơ sở quân sự của Pakistan, loại bỏ 58 binh sĩ Pakistan.

Phía Pakistan đưa ra con số thấp hơn, nói rằng 23 binh sĩ của họ thiệt mạng, trong khi hơn 200 “thành viên Taliban và các tay súng liên quan” bị loại bỏ trong các cuộc phản pháo dọc biên giới.

Pakistan cáo buộc Kabul chứa chấp các tay súng TTP, lực lượng đồng minh của Taliban Afghanistan, vốn đã tiến hành nhiều vụ tập kích đẫm máu trên lãnh thổ Pakistan.

Kabul phủ nhận, khẳng định họ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại các nước khác.