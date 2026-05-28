Ông Zelensky gửi 600 lá thư cho ông Trump và các nghị sĩ Mỹ

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna (Ảnh: RBC).

Ukraine đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao tại Mỹ: Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gửi hơn 600 lá thư tới Tổng thống Donald Trump và toàn bộ các thành viên Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi hỗ trợ mạnh mẽ hơn, theo Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna.

Các lá thư được gửi trực tiếp tới ông Trump cũng như toàn bộ thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Theo bà Stefanishyna, lời kêu gọi này đã nhận được phản hồi tích cực từ các nghị sĩ Mỹ. Mục tiêu chính là thúc đẩy nhanh việc thông qua các quyết định mang tính sống còn đối với năng lực phòng thủ của Ukraine.

“Chiến sự vẫn tiếp diễn, người Ukraine vẫn đang thiệt mạng. Và một quyết định có thể bảo vệ rất nhiều sinh mạng người Ukraine hoàn toàn có thể được đưa ra", nữ đại sứ nhấn mạnh.

Yêu cầu trọng tâm của Kiev đối với Mỹ là hỗ trợ phía Kiev trong việc bảo vệ bầu trời Ukraine. Ukraine chủ yếu đề nghị tăng cường các hệ thống phòng không và cung cấp thêm năng lực chống tên lửa đạn đạo.

Trong những ngày tới, bà Stefanishyna dự kiến sẽ có các cuộc gặp khẩn với các thành viên Nhóm nghị sĩ ủng hộ Ukraine tại Quốc hội Mỹ.

Các lá thư được gửi đi sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev. Tổng thống Zelensky đã gửi thư khẩn cho ông Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các phương tiện phòng không trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích.

Trong thư, ông Zelensky nói rằng trong đêm 24/5, Nga đã sử dụng 2 tên lửa Oreshnik, một quả đánh trúng khu vực Kiev, quả còn lại rơi xuống vùng Donetsk đang do Moscow kiểm soát.

Nhà phân tích Anton Zemlianyi dự báo các cuộc tấn công quy mô lớn như vậy có thể xảy ra theo chu kỳ 2-3 tuần một lần.

Mặt khác, Ukraine đã xác định các ưu tiên quốc phòng then chốt trước thềm cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), tập trung vào tăng cường phòng không, pháo binh tầm xa và UAV, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiến hành các cuộc trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Các bên đã thống nhất những ưu tiên chủ chốt trong hỗ trợ quốc phòng nhằm bảo đảm mọi quyết định đều phản ánh sát hơn nhu cầu thực tế trên tiền tuyến và tăng cường năng lực cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine ở các lĩnh vực then chốt của cuộc chiến.

Ông Fedorov cho biết một trọng tâm riêng biệt là tăng cường năng lực phòng không và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Ông nhấn mạnh rằng chỉ riêng trong đợt tấn công quy mô lớn gần đây, Nga đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo chỉ trong một đêm.

Trong các cuộc trao đổi, 3 ưu tiên chính nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine đã được xác định rõ ràng, bao gồm các khoản đóng góp bổ sung cho cơ chế PURL và việc mua tên lửa PAC-3 thông qua chương trình JUMPSTART.

Một trọng tâm khác tiếp tục là cung cấp đạn pháo tầm xa theo sáng kiến của Séc. Các bên cũng đặc biệt chú ý tới việc tài trợ cho hoạt động sản xuất UAV của Ukraine.