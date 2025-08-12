Ông Trump trấn an thị trường vàng

Vàng vốn được coi là kênh đầu tư an toàn (Ảnh: Reuters).

“Vàng sẽ không bị đánh thuế!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 11/8, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Financial Times dẫn bức thư đề ngày 31/7 Cơ quan Hải quan Mỹ trong đó nêu rõ, các thỏi vàng ở 2 kích cỡ tiêu chuẩn, gồm loại 1kg và 100 ounce (2,8 kg), sẽ bị xếp vào nhóm hàng chịu thuế khi nhập khẩu vào Mỹ.

Theo Financial Times, các thỏi vàng 1 kg là hình thức giao dịch phổ biến nhất trên Comex và chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu vàng miếng của Thụy Sĩ sang Mỹ.

Thông tin này đã khiến giá vàng trên thị trường kỳ hạn Mỹ lập kỷ lục mới. Điều gây lo ngại là liệu các sản phẩm vàng có được miễn khỏi chính sách thuế đối ứng của chính quyền Tổng thống Trump hay không. Chính sách này tác động tới hàng hóa từ hàng chục nền kinh tế, bao gồm Thụy Sĩ, với mức thuế suất 39%.

Tuy nhiên, ngày 8/8, một quan chức Nhà Trắng nói với AFP rằng chính quyền Tổng thống Trump dự định “ban hành sắc lệnh hành pháp trong thời gian tới để làm rõ những thông tin sai lệch về việc đánh thuế các thỏi vàng và những sản phẩm đặc thù khác”.

Vàng được coi là kênh đầu tư an toàn và đã nhiều lần lập đỉnh trong năm nay do lo ngại về thuế quan và tình hình địa chính trị. Nhiều người kỳ vọng các thỏi vàng sẽ được xếp vào một mã hải quan khác để tránh mức thuế diện rộng mà Mỹ áp dụng.