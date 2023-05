Ông Trump: Tôi sẽ giải quyết chiến sự Nga - Ukraine trong 24 giờ nếu đắc cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Nếu là tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến đó trong 24 giờ", ông Trump nói khi được hỏi về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp gỡ các đảng viên Cộng hòa và cử tri Mỹ được phát sóng trực tiếp trên kênh CNN hôm 10/5 dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình Kaitlan Collins.

Chương trình lần này đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của ông Trump trên CNN, kênh truyền thông mà ông đã nhiều lần công kích là "tin giả", kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Khi được hỏi về quan điểm đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump khẳng định không xem nhà lãnh đạo này là "tội phạm chiến tranh". "Nếu các bạn xem ông ấy (Tổng thống Putin) là tội phạm chiến tranh thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh", ông nói.

Ông Trump cũng cho biết bản thân không quan tâm Nga hay Ukraine sẽ giành chiến thắng mà điều mong muốn là chấm dứt chiến sự khốc liệt.

"Kết quả bầu cử 2020 hoàn toàn gian lận"

Khi nói về kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ngay lúc mở đầu cuộc gặp gỡ, ông Trump tiếp tục bác bỏ kết quả này, nhấn mạnh cuộc bầu cử năm đó hoàn toàn gian lận. Ông cũng đồng thời khẳng định không can thiệp kết quả ở bang chiến địa Georgia.

"Tôi không yêu cầu ông ấy (quan chức phụ trách bầu cử bang Georgia, Brad Raffensperger) tìm kiếm bất kỳ điều gì", ông nói khi được hỏi về cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về can thiệp bầu cử ở bang Georgia.

Cựu Tổng thống Trump cho biết bản thân chỉ gọi điện cho ông Raffensperger để "đặt câu hỏi" về cuộc bầu cử. Nhưng đoạn ghi âm cho thấy ông chủ Nhà Trắng lúc đó đã gây áp lực với quan chức này để đảo ngược kết quả bầu cử có lợi cho mình. "Tôi muốn tìm được 11.780 phiếu bầu", nội dung đoạn ghi âm cuộc điện thoại với ông Raffensperger tiết lộ lời nói của ông Trump.

Thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sắp tới, ông Trump nói rằng: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử rất trung thực. Chúng ta nên có ID (giấy tờ tùy thân) của cử tri".

Nói về vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021 của những người ủng hộ vốn phản đối kết quả bầu cử, ông Trump cáo buộc lỗi do Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi. Theo ông, do Pelosi đã không đảm bảo an ninh cho tòa nhà Quốc hội khi đó.

Cựu Tổng thống nói ông đã kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia can thiệp vào bạo loạn nhưng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Chris Miller đã nhiều lần bác bỏ.

Ông cũng tuyên bố sẵn sàng ân xá cho phần lớn người bị kết tội trong vụ bạo loạn nếu đắc cử tổng thống năm 2024.

"Tôi có quyền giữ tài liệu mật"

Một trong những khoảnh khắc khá căng thẳng trong chương trình là khi cô Collins hỏi ông Trump vì sao lại giữ các tài liệu mật tại nhà riêng sau khi rời Nhà Trắng.

Khi Collins chỉ ra sự khác biệt giữa ông Trump và ông Biden, người cũng đang phải đối mặt với các câu hỏi về các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà mình nhưng không phớt lờ trát đòi hầu tòa, cựu Tổng thống đã ngắt lời cô.

- "Cô đã sẵn sàng chưa? Tôi có thể nói được không?".

- "Vâng, tôi muốn ông trả lời. Đó là lý do tại sao tôi đặt ra câu hỏi này", người dẫn chương trình Collins nói.

Tại thời điểm đó, ông Trump trả lời rằng bản thân đang đàm phán với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia (NARA) về việc này, đồng thời tuyên bố mình có quyền mang theo các tài liệu đã được phân loại sau khi rời Nhà Trắng dựa trên Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.

"Tôi đã ở đó và tôi lấy những gì đã được giải mật. Tôi có mọi quyền để làm điều đó và tôi không giấu giếm việc này", ông nói.

"Nên để nước Mỹ vỡ nợ"

Trong chương trình, khi nói về vấn đề kinh tế, ông Trump kêu gọi đảng Cộng hòa phản đối nâng giới hạn nợ của Mỹ và ép vỡ nợ nếu đảng Dân chủ của Tổng thống Biden không đồng ý cắt giảm mạnh chi tiêu.

"Chúng ta phải bắt đầu trả nợ. Tôi muốn nói với các nghị sĩ, thượng nghị sĩ Cộng hòa rằng nếu phe Dân chủ không đồng ý cắt giảm chi tiêu mạnh tay, các bạn cần phải để vỡ nợ", cựu Tổng thống nhấn mạnh.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông Biden cho biết có thể viện dẫn Tu chính án 14 để tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ, trong lúc các bên chưa thống nhất về việc nâng trần nợ công.

Và theo ông Trump, phe Dân chủ cuối cùng sẽ phải nhượng bộ bởi họ không muốn kịch bản đó xảy ra.

Bình luận về giá xăng dầu và sự độc lập của ngành năng lượng, ông Trump đã chỉ trích chính sách của người kế nhiệm Biden. Ông Trump nói rằng, sai lầm của ông Biden là đã "đóng cửa" ngành năng lượng của Mỹ.

"Tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ đó"

Chương trình cũng là lần xuất hiện đầu tiên của ông Trump trên truyền thông sau khi vị cựu Tổng thống này bị xác định tội lạm dụng tình dục. Bồi thẩm đoàn tòa án tại New York ngày 9/5 xác định rằng cựu Tổng thống Trump đã lạm dụng tình dục nhà văn Jean Carroll cách đây 27 năm. Theo bồi thẩm đoàn, ông Trump phải bồi thường cho bà Carroll 5 triệu USD.

Tuy nhiên, khi nói về phán quyết này, ông Trump hoàn toàn bác bỏ và cho rằng nó mang động cơ chính trị. "Tôi không biết người phụ nữ đó là ai. Tôi chưa bao giờ gặp người này", ông nói.

Theo các nhà phân tích, vụ việc được cho không ảnh hưởng đến khả năng tái tranh cử của ông, nhưng có thể là điềm báo cho những rắc rối sắp tới. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Trump cũng phải đối diện với nhiều vấn đề đau đầu về pháp lý khác.

Bất chấp nhiều vướng mắc pháp lý, ông Trump vẫn tiếp tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cử tri sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Theo khảo sát của Morning Consult vào đầu tháng này, cựu Tổng thống Trump dẫn trước 34 điểm so với đối thủ Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida, nhân vật dự kiến sẽ chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống trong những tuần tới.