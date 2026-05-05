Tên lửa dồn dập tấn công UAE, Iran cảnh báo bước đi sai lầm

Khói bốc lên tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah tại UAE sau đòn tập kích của UAV (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Tasnim, trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dẫn một nguồn tin quân sự Iran cảnh báo nếu Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có hành động “thiếu khôn ngoan” chống lại Iran, tất cả lợi ích của nước này sẽ trở thành mục tiêu của Iran.

“Cho đến nay, UAE chưa đưa ra bất kỳ lời đe dọa chính thức nào. Nhưng nếu UAE trở thành con rối của Israel và có bước đi sai lầm, họ sẽ học được một bài học mà họ sẽ không bao giờ quên”, nguồn tin quân sự nói với Tasnim.

“UAE biết rằng họ đang ngồi trong một ngôi nhà kính rất dễ vỡ, và sự bất an là nguy cơ tuyệt đối đối với họ”, nguồn tin tuyên bố.

Theo nguồn tin, nếu UAE “muốn lặp lại sai lầm của cuộc chiến 40 ngày” của Mỹ và Israel, Iran sẽ “từ bỏ hoàn toàn sự kiềm chế” và quyết định hành động.

Cảnh báo trên được đưa ra khi Bộ Quốc phòng UAE xác nhận đã chặn 15 tên lửa và 4 máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng máy bay không người lái phóng từ Iran trong một đòn tấn công bất ngờ.

“Hệ thống phòng không của UAE đang đối phó với các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Bộ Quốc phòng xác nhận những âm thanh nghe thấy ở nhiều nơi trên cả nước là kết quả của việc hệ thống phòng không của UAE đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái”, Bộ Quốc phòng UAE thông báo.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận UAE đang trong tình trạng “báo động cao” và sẵn sàng đối phó với “bất kỳ mối đe dọa nào”.

Reuters cũng đưa tin chính quyền ở Fujairah cho biết một vụ cháy đã bùng phát tại Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xuất phát từ Iran.

Các đội cứu hộ dân sự đã được triển khai ngay lập tức để khống chế đám cháy.

Đây là những vụ đánh chặn tên lửa đầu tiên kể từ khi UAE tuyên bố không phận không còn mối đe dọa nào vào ngày 9/4, trùng với thời điểm bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo Flightradar24, các chuyến bay đến Dubai và Sharjah thuộc UAE đang bị tạm hoãn hoặc chuyển hướng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mới nhất của Iran.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã lên án các cuộc tấn công mới của Iran, nói rằng các cuộc tấn công này đánh dấu sự leo thang nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết, các cuộc tấn công mới đã “khiến 3 công dân Ấn Độ bị thương”.

Bộ Ngoại giao UAE cũng cho biết các cuộc tấn công này cấu thành “sự leo thang nguy hiểm, hành động gây hấn không thể chấp nhận được và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của UAE, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận tổng số người dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công là 10 người.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, liên quan tới tình hình eo biển Hormuz và xung đột Iran.