Quan chức Pháp nêu 2 vũ khí mạnh của châu Âu có thể dùng để "mặc cả" với Mỹ

EU sẽ họp khẩn vào ngày 22/1 (Ảnh: AFP).

Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang cân nhắc sử dụng lựa chọn được gọi là “bazooka”, tức Công cụ chống cưỡng ép (ACI) sau khi Mỹ áp thuế liên quan đến vấn đề Greenland. Pháp đóng vai trò dẫn dắt sáng kiến này.

Các quốc gia thành viên EU dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 22/1 để thảo luận và phối hợp phản ứng với việc Mỹ tìm cách kiểm soát đảo Greenland thuộc Đan Mạch và áp thuế lên các đồng minh châu Âu nhằm gây sức ép.

“EU có thể thông qua ngay ngày 22/1 về việc loại các công ty Mỹ khỏi các thị trường mua sắm công của EU và một số giao dịch tài chính nhất định”, ông Karel Vereycken, Phó Chủ tịch đảng Đoàn kết và Tiến bộ của Pháp, nói khi đề cập tới phương án ACI.

Ông nhấn mạnh: “Nhưng Brussels hiện cũng đã phát đi tín hiệu rằng đây chủ yếu là công cụ mặc cả trong đàm phán, chứ không phải để thực sự hành động”.

Ông Vereycken cho rằng EU có 2 công cụ rất mạnh để đối phó với sức ép từ Mỹ.

Thứ nhất là thoái vốn khỏi tài sản Mỹ, hay bán các tài sản như trái phiếu, cổ phiếu Mỹ. Các nước EU hiện nắm giữ khoảng 8.000 tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu của Mỹ, gần gấp đôi tổng số mà phần còn lại của thế giới nắm giữ cộng lại. Họ có thể bán tháo số tài sản này thông qua một động thái phối hợp.

Công cụ thứ hai, theo ông Vereycken, là hàn gắn quan hệ với Nga. Theo đó, EU có thể đảo ngược chính sách trừng phạt, chấp nhận đề xuất của Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, ngừng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và mở lại đường ống Nord Stream.

Theo ông, cả 2 công cụ này đều có hiệu quả, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu EU có thực sự muốn đối đầu với Mỹ hay không khi châu Âu đang quá chia rẽ và phụ thuộc vào Mỹ.