2 tàu chiến Mỹ vượt qua Hormuz dưới "mưa" hỏa lực Iran

Tàu Iran tập trận phóng tên lửa (Ảnh minh họa: IRGC).

Trả lời phỏng vấn truyền thông, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, 2 tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã điều hướng thành công qua eo biển Hormuz và tiến vào Vùng Vịnh sau khi đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran trong quá trình quá cảnh.

Theo lời quan chức này, tàu khu trục USS Truxtun và USS Mason bị tấn công liên tục trong khi băng qua eo biển. Iran đã triển khai kết hợp các xuồng cao tốc nhỏ, tên lửa và máy bay không người lái để chống lại các tàu chiến này.

CBS News dẫn nguồn thạo tin cho hay, các máy bay trực thăng Apache và các máy bay quân sự của Mỹ đã cung cấp hỏa lực yểm trợ cho 2 tàu khu trục trong suốt quá trình di chuyển.

Mỹ mở “chiến dịch Tự do” từ ngày 4/5 nhằm giải phóng các tàu hàng mắc kẹt ở Vùng Vịnh do chiến sự Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, chiến dịch có sự tham gia của các tàu chiến, hơn 100 máy bay cùng khoảng 15.000 quân nhân.

Theo CENTCOM, 2 con tàu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 4/5 khi Mỹ bắt đầu thực thi “chiến dịch Tự do”.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết các tàu chiến Mỹ đã bắn hạ các tên lửa hành trình và máy bay không người lái mà Iran nhắm vào các tàu chiến và tàu thương mại mà Hải quân đang dẫn đường đi qua eo biển Hormuz.

Ông nói thêm, các máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ cũng đã đánh chìm 6 tàu cao tốc quân sự của Iran đang đe dọa các con tàu này. Ông khẳng định không có tàu Hải quân hay tàu chở dầu thương mại nào bị hư hại.

Một trực thăng MH-60R Sea Hawk của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo CENTCOM, các máy bay trực thăng tấn công Sea Hawk và Apache đã được sử dụng trong vụ tấn công 6 tàu cao tốc của Iran khi các tàu này đang cố gắng can thiệp vào hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz.

Các máy bay trực thăng "đã được sử dụng để loại bỏ các tàu nhỏ của Iran đe dọa tàu thuyền thương mại", CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên X.

CENTCOM cũng thông báo, hiện có hơn 100 máy bay, bao gồm cả máy bay từ các căn cứ trên đất liền và máy bay trên 2 tàu sân bay Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh, tham gia vào “chiến dịch Tự do” để mở lại eo biển Hormuz và hộ tống các con tàu đi qua tuyến đường thủy này.

Iran xác nhận việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào tàu chiến Mỹ, nhưng bác tin 6 tàu cao tốc bị đánh chìm.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 6 tàu được gọi là tàu cao tốc của Iran bị quân đội Mỹ nhắm mục tiêu tại Eo biển Hormuz không thuộc biên chế của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), mà là các tàu dân sự chở hàng hóa và hành khách. Vụ tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng.

Một quan chức quân sự Iran cho biết, nước này đã mở một cuộc điều tra sau các tuyên bố từ phía Mỹ, và kết quả cho thấy lực lượng Mỹ đã "nổ súng vào 2 tàu chở hàng nhỏ đang di chuyển từ Khasab trên bờ biển Oman hướng về phía bờ biển Iran".

CENTCOM hiện chưa đưa ra bình luận.