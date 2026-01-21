Pháp kêu gọi NATO tập trận ở Greenland, sẵn sàng tham gia

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Thông tin về đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, bất chấp sự phản đối của châu Âu. Đây được xem là một trong những căng thẳng lớn nhất của quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập niên.

Pháp kêu gọi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tổ chức tập trận quân sự tại Greenland và khẳng định việc họ sẵn sàng tham gia hoạt động này.

Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, đã thu hút sự quan tâm của ông Trump do vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, cũng như những lo ngại được cho là về việc các đối thủ của phương Tây gia tăng hoạt động tại khu vực này.

Phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1, ông Macron tuyên bố châu Âu sẽ không khuất phục trước những sự đe dọa, và bày tỏ sự không hài lòng đối với việc ông Trump cảnh báo áp các mức thuế rất cao nếu châu Âu không cho phép Mỹ tiếp quản Greenland.

Trong khi ông Trump từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo, Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ các đề xuất bán lãnh thổ này, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.

Các lãnh đạo NATO đã cảnh báo rằng chiến lược Greenland của ông Trump có thể làm đảo lộn liên minh quân sự này.

Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland thông qua các cuộc tập trận và nhiệm vụ trinh sát, trong khi ông Trump khẳng định lãnh thổ này cần phải nằm “trong tay Mỹ” để đối phó với các đối thủ.

Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, bắt đầu từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào tháng 6, cho đến khi đạt được một thỏa thuận về việc “mua lại hoàn toàn và triệt để Greenland”.

Đáp lại, các lãnh đạo châu Âu đã bác bỏ các đe dọa áp thuế của ông Trump đối với 8 quốc gia châu Âu nói trên và tái khẳng định sự đoàn kết với Đan Mạch.

Mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục đầu tư vào Mỹ ngay cả khi ông áp đặt các mức thuế mới lên các nước này vì Greenland.

Trước đó trong ngày 20/1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng các cảnh báo của ông Trump là một “sai lầm” và sẽ vi phạm thỏa thuận mà ông đã ký với khối này vào năm 2025.

Các quan chức châu Âu đã bắt đầu soạn thảo các kế hoạch trả đũa, động thái có thể châm ngòi cho một vòng leo thang và làm đổ vỡ thỏa thuận.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng có khả năng không cao là châu Âu sẽ thực sự hành động.

“Tôi nghi ngờ điều đó. Họ rất cần thỏa thuận đó với chúng tôi. Thực sự là vậy; họ đã đấu tranh rất quyết liệt để đạt được nó. Vì thế tôi nghi ngờ điều đó", ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20/1, khi được hỏi liệu việc tiến hành các mức thuế liên quan đến Greenland có thể khiến EU rút lại các cam kết đầu tư hay không.

Khi được hỏi ông sẵn sàng đi xa đến mức nào để giành được Greenland, ông Trump nói với các phóng viên: “Rồi các bạn sẽ biết".

Ngày 20/1, ông gạt bỏ các câu hỏi về việc liệu ông có đang làm suy yếu liên minh xuyên Đại Tây Dương hay không.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp mà NATO sẽ rất hài lòng và chúng tôi cũng sẽ rất hài lòng. Nhưng chúng tôi cần điều đó vì mục đích an ninh. Chúng tôi cần nó cho an ninh quốc gia và thậm chí là an ninh thế giới. Điều đó rất quan trọng", ông nói.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhiều lần kêu gọi các đối tác thương mại của Mỹ không trả đũa trước cảnh báo áp thuế của ông Trump nếu họ không chấp nhận các yêu cầu liên quan đến Greenland.