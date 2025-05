Ông Trump: Thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine là khả thi

Tổng thống Donald Trump nhiều lần điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 (Ảnh: Getty)

Chính quyền Tổng thống Trump đang đóng vai trò là người hòa giải giữa Nga và Ukraine trong nỗ lực làm trung gian chấm dứt xung đột khốc liệt đang diễn ra.

Hầu hết các thành viên NATO và châu Âu đã cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, trong đó một số thảo luận về khả năng triển khai quân đội đến khu vực này.

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 4/5, ông Trump nhấn mạnh vai trò của mình như một người hòa giải. "Các bạn có biết rằng các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu tôi gọi điện cho ông Putin nhiều lần như vậy không? Bởi vì ông ấy không hồi đáp điện thoại của họ", ông nói.

Ông Trump còn cho biết rằng người tiền nhiệm Joe Biden đã không liên lạc với Tổng thống Putin, dường như ám chỉ đến giai đoạn sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục tuyên bố rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông tại nhiệm, đồng thời khẳng định ông tin rằng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine là khả thi. "Chúng tôi nghĩ là sắp đạt được rồi", ông Trump nhấn mạnh.

Moscow luôn bày tỏ mong muốn giải quyết những bất đồng với phương Tây thông qua các biện pháp ngoại giao, mặc dù các đề xuất của họ liên quan đến việc mở rộng NATO ở châu Âu đã bị bác bỏ vào năm 2021.

Chính phủ Nga đã cởi mở trong việc hợp tác với các nhà lãnh đạo EU, đặc biệt là Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đã liên lạc với Tổng thống Putin vào tháng 11/2024. Kiev chỉ trích Berlin vì động thái này.

Trong tuyên bố tại một cuộc họp chính phủ vào tháng 2, Tổng thống Putin tuyên bố Nga hướng đến một khuôn khổ an ninh không thể chia cắt ở châu Âu, nơi sự an toàn của một quốc gia không thể đánh đổi bằng sự an toàn của quốc gia khác.

"Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng hoan nghênh sự hồi sinh của các mối quan hệ Nga - Mỹ. Một số nhóm tinh hoa phương Tây có ý định duy trì sự bất ổn toàn cầu và những thế lực đó sẽ cố gắng phá hoại cuộc đối thoại của chúng ta", ông Putin nói thêm.

Vào tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã công khai tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nhưng đã không bao giờ hành động như vậy.