Ông Trump lên tiếng về vụ lộ tin mật "rung chuyển" chính trường Mỹ

Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ có mặt trong nhóm chat trên ứng dụng Signal (Ảnh: Reuters).

Ông Trump lên tiếng

Tổng thống Donald Trump hôm 25/3 nói với NBC News rằng ông vẫn tin tưởng Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz.

"Michael Waltz đã rút ra bài học, và ông ấy là một người tốt", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với phóng viên Garrett Haake của NBC News.

Khi được hỏi liệu ông có khó chịu khi câu chuyện của The Atlantic thu hút quá nhiều sự chú ý hay không, ông Trump trả lời là không, gọi đó là "trục trặc duy nhất trong 2 tháng qua và hóa ra không phải vấn đề nghiêm trọng".

Đây là lần đầu tiên ông Trump có phản ứng đáng chú ý kể từ khi Tổng biên tập Jeffrey Goldberg của The Atlantic tiết lộ rằng ông vô tình được thêm vào một nhóm chat trên ứng dụng Signal, nơi diễn ra các cuộc thảo luận về các cuộc tấn công quân sự ở Yemen.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Trump khẳng định rằng một nhân viên đã thêm ông Goldberg vào nhóm chat trên Signal, dù trước đó nhà báo Mỹ nói rằng chính ông Waltz là người đã thêm ông vào.

Nhà Trắng ngày 24/3 xác nhận, một nhà báo đã bị thêm nhầm vào trong nhóm có ông Waltz và các quan chức cấp cao khác. Trong nhóm chat, họ đã thảo luận về các cuộc tấn công sắp diễn ra nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Tổng thống Donald Trump đã công bố các cuộc tấn công vào ngày 15/3, nhưng theo Tổng biên tập tạp chí The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ông đã biết trước thông tin về cuộc tấn công nhiều giờ nhờ có mặt trong nhóm chat trên ứng dụng Signal.

Rò rỉ thông tin nghiêm trọng

New York Times nhận định đây là một vụ rò rỉ nghiêm trọng đối với tình báo an ninh quốc gia của Mỹ. Không chỉ là vì nhà báo vô tình bị thêm vào nhóm chat, mà cuộc thảo luận còn diễn ra bên ngoài các kênh an toàn của chính phủ vốn được sử dụng cho các kế hoạch chiến đấu tuyệt mật.

Theo ông Goldberg, nhóm chat này bao gồm các tài khoản được cho là đại diện cho Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Vụ rò rỉ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu ông Goldberg tiết lộ kế hoạch trước khi cuộc tấn công diễn ra, nhưng ông đã không làm vậy.

Tuy nhiên, ông Goldberg viết rằng ông Hegseth đã gửi thông tin về các cuộc tấn công, bao gồm "các mục tiêu, loại vũ khí Mỹ sẽ sử dụng và trình tự tấn công" vào nhóm chat.

Ông Goldberg cho biết ông đã được thêm vào nhóm chat 2 ngày trước đó và đã nhận được tin nhắn từ các quan chức chính phủ cấp cao.

Bài báo của ông không tiết lộ chi tiết tin nhắn, nhưng ông gọi đây là một hành động "vô trách nhiệm một cách đáng kinh ngạc" khi sử dụng Signal cho các cuộc thảo luận nhạy cảm như vậy.

Sau đó, ông Hegseth phủ nhận việc chia sẻ kế hoạch chiến đấu trong nhóm chat.

"Không ai nhắn tin về kế hoạch chiến đấu cả, và đó là tất cả những gì tôi muốn nói về chuyện này", ông nói với các phóng viên khi đang có chuyến công du chính thức tới Hawaii vào ngày 24/3.

Ứng dụng Signal, do doanh nhân Moxie Marlinspike sáng lập, đã phát triển từ một nền tảng nhắn tin bảo mật dành cho các nhà hoạt động thành một công cụ trao đổi bí mật không chính thức của giới chính trị Washington.

Một số quan chức Bộ Quốc phòng tỏ ra sốc khi ông Hegseth sử dụng nhóm chat thương mại để thảo luận về kế hoạch tấn công của Mỹ. Họ cho biết việc thực hiện các cuộc trao đổi như vậy trên Signal có thể vi phạm Đạo luật Gián điệp, một luật quy định về việc xử lý thông tin nhạy cảm.

Việc tiết lộ kế hoạch tác chiến trước khi tấn công có thể đặt quân đội Mỹ vào nguy hiểm, các quan chức cảnh báo. Một số cựu quan chức FBI từng điều tra các vụ rò rỉ thông tin gọi đây là một diễn biến nghiêm trọng.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã gọi việc sử dụng nhóm Signal là bất hợp pháp và yêu cầu mở cuộc điều tra.

"Đây là một trong những vụ vi phạm tình báo quân sự nghiêm trọng nhất mà tôi từng biết đến trong một thời gian rất, rất dài", lãnh đạo phe Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ cũng kêu gọi ông Waltz từ chức, nhưng dường như Nhà Trắng đang cố gắng bảo vệ ông.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, đã khẳng định rằng "không có kế hoạch tác chiến nào được thảo luận trong nhóm chat". "Jeffrey Goldberg nổi tiếng với những bài viết giật gân", cô Leavitt viết trên X.