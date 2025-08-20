Nga mời Tổng thống Trump đến Moscow sau cuộc gặp lịch sử

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 19/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã nhận được lời mời" đến thăm Moscow.

Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ ở Alaska,Tổng thống Trump đã nói rằng ý tưởng ông đến thăm Nga là "thú vị".

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng điều này rất thú vị. Nó sẽ thú vị với tất cả mọi người", Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước, Tổng thống Trump thừa nhận ông có thể "bị phản đối đôi chút" vì chuyến thăm Moscow. Mặc dù vậy, ông xác nhận chuyến thăm này “có thể diễn ra”.

Vào ngày 15/8, ông Putin và ông Trump đã gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2019 tại Anchorage, Alaska để thảo luận về các phương thức giải quyết xung đột Ukraine cũng như bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington. Đây được xem là cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá tích cực về hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tổng thống Putin đánh giá cuộc gặp này là "thẳng thắn" và "thực chất", còn Tổng thống Trump ca ngợi đây là cuộc gặp "hiệu quả". Ông Trump nói rằng ông sẽ chấm điểm cuộc gặp là 10/10.

Tổng thống Trump thừa nhận "sự nồng ấm" trong mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Putin, và điều này đã được cảm nhận trong hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo vào tuần trước.

"Khi ông ấy xuống máy bay, tôi cũng xuống máy bay, có một sự nồng ấm, có một cảm giác khá thoải mái... và đó là điều tốt, không phải điều xấu", Tổng thống Trump nói hôm 19/8.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska đã diễn ra rất hiệu quả và mở ra cánh cửa cho giai đoạn đàm phán thứ hai về giải quyết vấn đề Ukraine.

"Các cuộc đàm phán song phương tại Alaska rất hiệu quả và nhiều nội dung chính đã được thống nhất giữa hai nhà lãnh đạo, thực sự mở ra cánh cửa cho các cuộc thảo luận giai đoạn hai, diễn ra hôm qua tại Nhà Trắng, trong vòng 48 giờ sau cuộc họp tại Anchorage", bà Leavitt phát biểu trong một cuộc họp báo.

"Có rất nhiều nhà lãnh đạo châu Âu có mặt tại đây, cũng như Tổng thống Ukraine Zelensky. Tất cả họ đều đến đây để gặp Tổng thống Trump nhằm duy trì đà tiến triển và hướng tới một nền hòa bình lâu dài”, người phát ngôn nói thêm.

Vào ngày 18/8, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu, lãnh đạo NATO và Ủy ban châu Âu để thảo luận về các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã một lần nữa điện đàm với Tổng thống Putin và cho biết ông sẽ nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Ukraine, sau đó là hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine.