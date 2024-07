Ông Trump dành lời có cánh cho vợ khi đồng ý tranh cử lần 3

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôn lên má cựu Đệ nhất phu nhân Melania tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ngày 18/7 (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ngày 18/7 sau khi chính thức trở thành ứng viên tổng thống, ông Donald Trump đã bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi nhắc đến vợ mình, cựu Đệ nhất phu nhân Melania.

"Cảm ơn Melania rất nhiều vì bức thư tuyệt vời, kêu gọi sự đoàn kết của người dân cả nước Mỹ. Bức thư chắc hẳn chạm đến trái tim của rất nhiều người. Điều này thực sự đã làm đảng Cộng hòa ngạc nhiên", ông Trump nói.

Trong bài phát biểu dài 92 phút, cựu Tổng thống cũng bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình đã có mặt tại Đại hội.

Sự có mặt của phu nhân Melania vào đêm thứ 4 của đại hội sau vụ ông Trump bị ám sát hụt đã thu hút sự chú ý của đám đông ở khán đài Milwaukee.

Hình ảnh phu nhân Melania Trump bước sau chồng và nhận một nụ hôn lên má vào cuối buổi đại hội đã gây "sốt" trên truyền thông.

Trước đó, hôm 14/7, cựu đệ nhất Phu nhân đã viết một bức thư để lên án vụ mưu sát nhằm vào chồng bà, đồng thời kêu gọi "tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng tốt và sự đồng cảm" ở người dân Mỹ.

"Những phẩm chất cốt lõi của chồng tôi đã bị che lấp bởi chính trị. Ông Trump là một người đàn ông hào phóng và chu đáo, trong cả những thời khắc tốt đẹp và khó khăn nhất", bà nói thêm.

Kể từ khi ông Trump tuyên bố tái tranh cử vào tháng 11/2022, phu nhân Melania ít khi xuất hiện cùng chồng. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Melania không có mặt tại cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Mary Jordan, tác giả của cuốn tiểu sử "The Art of Her Deal" về cựu Đệ nhất phu nhân, nói: "Melania làm những gì bà ấy muốn. Bà ấy không xuất hiện thường xuyên, nhưng khi Donald Trump thực sự cần, bà Melania nhất định sẽ có mặt".

Thùy Linh