Ông Putin nói tình hình ở 4 vùng sáp nhập từ Ukraine rất khó khăn

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Phát biểu nhân ngày kỷ niệm của lực lượng an ninh Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 19/12 nói: "Tình hình ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vô cùng khó khăn". Do đó, ông đề nghị các cơ quan an ninh của Nga đảm bảo an ninh tối đa, tôn trọng quyền và tự do của người dân ở các khu vực mới sáp nhập.

Ông cũng yêu cầu Cơ quan An ninh Liên bang tăng cường giám sát xã hội và các vùng biên giới để đối phó với "các mối đe dọa mới" từ bên ngoài.

Nga sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia hồi đầu tháng 10 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Các vùng này chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine. Mặc dù Nga đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ nói trên, song giao tranh vẫn đang diễn ra khốc liệt, đặc biệt ở mặt trận Donetsk và Kherson.

Trong một phát biểu mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, mục tiêu sắp tới của Moscow là giành lại quyền kiểm soát các khu vực mà Nga đã sáp nhập nhưng bị quân đội Ukraine lấy lại.

Bình luận của Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh ông đang có chuyến thăm đầu tiên tới Belarus kể từ năm 2019. Tại đây, ông và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko khẳng định lại mối quan hệ về kinh tế và quốc phòng ngày càng khăng khít giữa hai quốc gia.

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, số binh sĩ chuyển đến Belarus vào tháng 10 sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật cấp tiểu đoàn. Hiện chưa rõ khi nào đợt tập trận sẽ bắt đầu.

Bất chấp mối quan hệ khăng khít này, cả Nga và Belarus đều bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow sẽ mở một cuộc tiến công mới vào Ukraine từ ngả Belarus. Tổng thống Lukashenko nhiều lần khẳng định, nước này không có ý định tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong khi đó, ông Andrii Kovalchuk, tư lệnh Quân khu miền Nam Ukraine, tuần trước nhận định với Sky News: "Chúng tôi đang xem xét nguy cơ Nga phát động tấn công từ phía Belarus vào cuối tháng 2/2023 hoặc muộn hơn. Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản này, đồng thời tìm hiểu vị trí họ tập trung binh lực và khí tài".

Theo ông, Nga có thể triển khai số còn lại trong 300.000 lính dự bị được huy động trong đợt động viên một phần hồi tháng 9 cho chiến dịch tấn công mới. Ông cho rằng, hiện giờ, Ukraine có thể ứng phó tốt hơn so với thời điểm xung đột mới bùng phát.

Ukraine đang kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây tiếp tục viện trợ thêm nhiều vũ khí, đặc biệt các tổ hợp tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước những cuộc tập kích diện rộng của Nga.

"Vũ khí, đạn pháo, các vũ khí phòng thủ mới, mọi thứ sẽ giúp cho chúng tôi có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này", Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong bài phát biểu tối 19/12.