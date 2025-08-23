Ông Putin nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm” trong quan hệ Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: AFP).

Trả lời câu hỏi trong chuyến thăm một trung tâm nghiên cứu hạt nhân ngày 23/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giúp khôi phục quan hệ song phương Nga - Mỹ vốn xuống mức thấp trong thời gian gần đây.

“Với sự xuất hiện của Tổng thống Trump, tôi nghĩ cuối cùng chúng ta đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Vừa rồi, chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt, đầy ý nghĩa và thẳng thắn ở Alaska”, ông Putin nói, đề cập đến hội nghị thượng đỉnh tuần trước với nhà lãnh đạo Mỹ.

Ông nhấn mạnh thêm: “Các bước tiếp theo phụ thuộc vào ban lãnh đạo Mỹ, nhưng tôi tin chắc rằng phẩm chất lãnh đạo của Tổng thống đương nhiệm, Tổng thống Trump, là sự bảo đảm tốt cho việc khôi phục quan hệ”.

Những phát biểu trên cho thấy sự lạc quan của Nga về khả năng hàn gắn quan hệ với Mỹ và thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế, bất chấp hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 15/8 chưa đạt tiến triển rõ ràng trong việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Ông Putin không nêu chi tiết về khả năng hợp tác Nga - Mỹ tại Bắc Cực, nhưng khẳng định khu vực này có trữ lượng khoáng sản “rất, rất lớn”, đồng thời lưu ý rằng công ty khí tự nhiên hóa lỏng Novatek của Nga đã hoạt động tại đây.

“Chúng tôi đang thảo luận với các đối tác Mỹ về khả năng cùng làm việc trong lĩnh vực này. Và không chỉ trong vùng Bắc Cực của chúng tôi, mà cả ở Alaska. Đồng thời, những công nghệ mà chúng tôi sở hữu hiện nay thì ngoài chúng tôi ra, chưa ai có. Điều đó khiến các đối tác, bao gồm cả Mỹ, quan tâm”, ông nói.

Cả Nga và Mỹ đều khẳng định họ nhìn thấy cơ hội kinh tế to lớn nếu có thể bình thường hóa quan hệ sau khi mối quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga nhấn mạnh tiến triển trong quan hệ song phương không chỉ phụ thuộc vào Moscow, đồng thời chỉ ra rằng Washington vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ với những tổ chức như NATO. Ông khẳng định các bước đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào ban lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Putin hôm 15/8 đã đến Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa họ kể từ năm 2018 trong bối cảnh ông Trump nỗ lực thực hiện vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Khẳng định cuộc họp có tiến triển, song Tổng thống Trump cho biết các bên chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong tuần này, ông Trump đặt thời hạn 2 tuần để xác định liệu có thể đạt thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine hay không.

Ông cảnh báo, Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga nếu trong vòng 2 tuần tới không đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

“Tôi sẽ phải đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ làm gì, và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, liệu đó có phải là các biện pháp trừng phạt quy mô lớn, hay thuế quan khổng lồ, hoặc cả 2, hoặc chúng ta sẽ không làm gì và nói rằng đây là cuộc chiến của các ông”, ông Trump tuyên bố.