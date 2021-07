Ông Kim Jong-un xuất hiện giữa tin đồn sức khỏe

Dân trí Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm lăng mộ của lãnh tụ Kim Nhật Thành, bác bỏ những tin đồn về sức khỏe.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao Triều Tiên thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan ngày 8/7 (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 8/7 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao đã tới Cung điện Mặt trời Kumsusan, nơi đặt thi hài của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, để tưởng niệm ngày mất của ông.

"Ông Kim Jong-un, Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, đã đến thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan lúc 0:00 ngày thứ Năm", KCNA đưa tin.

Cung điện Mặt trời Kumsusan cũng là nơi đặt thi hài của nhà lãnh đạo Kim Jong-il - cha của ông Kim Jong-un. Chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Cung điện Mặt trời Kumsusan nhằm kỷ niệm ngày mất của lãnh tụ Kim Nhật Thành vào năm 1994.

"Tại hội trường, nơi nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il an nghỉ, Tổng Bí thư đã cúi đầu tưởng niệm Lãnh tụ và Chủ tịch - những nhà lãnh đạo đã có những chiến công bất diệt trước đất nước, nhân dân, thời đại và cách mạng", KCNA đưa tin thêm.

Hàng năm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều tới Cung điện Mặt trời Kumsusan để bày tỏ lòng thành kính vào ngày mất của lãnh tụ Kim Nhật Thành kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012, ngoại trừ năm 2018.

KCNA đưa tin các thành viên của ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên và cơ quan lãnh đạo của đảng cũng đến thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan, nhưng truyền thông Triều Tiên không công bố hình ảnh hoặc tên của các quan chức tháp tùng ông Kim Jong-un.

Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Cung điện Mặt trời Kumsusan đã xóa bỏ những tin đồn liên quan tới tình hình sức khỏe của ông.

Những đồn đoán liên quan đến sức khỏe của ông Kim Jong-un rộ lên sau khi ông bất ngờ vắng bóng 20 ngày hồi cuối năm ngoái và tiếp tục vắng bóng gần một tháng gần đây. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng gây chú ý khi tái xuất với ngoại hình gầy hơn.

Cuối tháng trước, truyền thông Triều Tiên lần đầu đề cập đến việc ông Kim Jong-un dường như sút cân. Trong một phóng sự của đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT, một người dân nói rằng: "Nhìn thấy Tổng bí thư đáng kính Kim Jong-un gầy đi đáng kể khiến người dân chúng tôi rất đau lòng".

Giới quan sát nhận định, việc truyền thông Triều Tiên bất ngờ đề cập đến ngoại hình của ông Kim Jong-un có thể nhằm phát đi thông điệp rằng, ông Kim Jong-un thể hiện sự chia sẻ với người dân trong bối cảnh đất nước đang gặp khó khăn về lương thực.

Hồi tháng trước, ông Kim Jong-un đã thừa nhận việc Triều Tiên đang lâm vào tình trạng thiếu lương thực "căng thẳng" do ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch. Tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên hôm 29/6, ông Kim Jong-un đã nói về một "sự cố nghiêm trọng" xảy ra do sự lơ là trách nhiệm của một số quan chức cấp cao trong cuộc chiến ứng phó đại dịch Covid-19 "có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn, đe dọa sự an toàn của đất nước và nhân dân".

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 7/7 cho biết những đồn đoán liên quan đến sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là "vô căn cứ". Theo thông tin của tình báo Hàn Quốc, ông Kim Jong-un vẫn chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên và vẫn đảm nhiệm công việc điều hành đất nước bình thường.

