Ông Kim Jong-un và con gái ngắm bắn "vũ khí tuyệt vời" của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái trong cùng khung hình (Ảnh: KCNA).

Ông Kim gọi đây là một “vũ khí tuyệt vời” và là biểu hiện của sự tin tưởng của ông, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 28/2.

KCNA cho biết ông Kim đã gặp các cán bộ chủ chốt và sĩ quan chỉ huy tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên hôm 27/2. Tại đây, nhà lãnh đạo trao cho mỗi người một khẩu súng trường thế hệ mới do Học viện Khoa học Quốc phòng của nước này phát triển và sản xuất.

“Như đã được công bố trước đó, khẩu súng bắn tỉa thế hệ mới do Học viện Khoa học Quốc phòng của chúng ta phát triển và sản xuất thực sự là một vũ khí tuyệt vời”, KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu, đưa tin.

Cô Kim Ju-ae, con gái ông Kim (Ảnh: KCNA).

Những món quà này được trao nhân dịp Đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động. Những người nhận bao gồm các thành viên của Ủy ban Quân sự Trung ương đảng, các chỉ huy cấp cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên và các đơn vị cận vệ, cũng như em gái ông Kim là Kim Yo-jong, người đã được thăng chức sau kỳ đại hội đảng.

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái của ông Kim, cô Kim Ju-ae, tham dự buổi lễ trao quà và cầm súng ngắm bắn tại một trường bắn. Các bức ảnh cho thấy, ông Kim cùng các quan chức cũng ngắm bắn khẩu súng trường.

Cô Ju ae, được cho là đang ở độ tuổi đầu thiếu niên, ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông nhà nước, tháp tùng cha trong các chuyến thị sát, bao gồm kiểm tra các dự án vũ khí.

KCNA cũng công bố một bức ảnh cho thấy bà Kim Yo-jong cầm súng đứng cạnh ông Hyon Song-wol, một trợ lý thân cận với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Triều Tiên đã khép lại đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động bằng một cuộc duyệt binh quân sự.