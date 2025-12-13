Ông Kim Jong-un khen ngợi sức mạnh của lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ôm một binh sĩ trong buổi lễ chào đón các thành viên của Trung đoàn Công binh 528 trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Nga (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ chào đón một đơn vị công binh Triều Tiên trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nga.

Theo KCNA, buổi lễ có sự tham dự của các quan chức quân đội cấp cao, lãnh đạo đảng cầm quyền, gia đình các binh sĩ và đông đảo người dân.

Trong bài phát biểu được KCNA đăng tải, ông Kim Jong-un đã khen ngợi các sĩ quan và binh lính của Trung đoàn Công binh 528 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vì hành động "anh hùng" và "chủ nghĩa anh hùng tập thể" khi hoàn thành mệnh lệnh của đảng Lao động Triều Tiên trong suốt 120 ngày triển khai nhiệm vụ ở Nga.

KCNA cho biết đơn vị này đã được điều động vào đầu tháng 8, thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và công binh tại khu vực Kursk của Nga trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Lãnh đạo Triều Tiên cho biết 9 binh sĩ đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ tại Nga. Ông mô tả sự ngã xuống của họ là một "mất mát đau lòng", đồng thời tuyên bố trung đoàn sẽ được trao tặng Huân chương Tự do và Độc lập.

9 binh sĩ thiệt mạng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, cùng với các huân chương nhà nước khác, KCNA đưa tin.

“Các đồng chí đã làm nên điều kỳ diệu, biến một vùng nguy hiểm rộng lớn thành một khu vực an toàn và ổn định chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, một nhiệm vụ mà nhiều người cho là không thể thực hiện được ngay cả trong vài năm”, ông Kim Jong-un nói.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng “những lực lượng vũ trang đối thủ của phương Tây, được trang bị bất cứ khí tài quân sự hiện đại nào, cũng không thể sánh được với đội quân cách mạng với tinh thần vô song này”.

Ông Kim Jong-un trao huân chương cho các binh sĩ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Nga (Ảnh: Reuters).

Ông Kim Jong-un nói rằng trung đoàn Triều Tiên đã dọn sạch bom mìn tại các khu vực nguy hiểm trong điều kiện chiến đấu và thể hiện "lòng trung thành tuyệt đối" với đảng và nhà nước. Ông cũng khen ngợi công tác giáo dục chính trị, kỷ luật và sự đoàn kết trong quân đội, gọi quyết tâm chiến đấu của họ là hình mẫu cho lực lượng vũ trang.

Bình Nhưỡng đã cử khoảng 1.000 lính công binh đến Kursk để tham gia cùng lực lượng Nga trong hoạt động rà phá bom mìn do binh lính Ukraine gài. Trước đó, theo các nguồn tin Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine ở Kursk.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Triều Tiên, lực lượng đã giúp Nga đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk phía tây của Nga, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá bom mìn tại khu vực này.

Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã trao tặng bằng khen cho các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, khen ngợi họ là “những người hùng và người yêu nước vĩ đại”. Triều Tiên cũng đã xây dựng một đài tưởng niệm ở Bình Nhưỡng để vinh danh các binh sĩ đã ngã xuống trong chiến đấu.

Triều Tiên và Nga đã tăng cường hợp tác quân sự kể từ khi ký hiệp ước phòng thủ chung vào tháng 6 năm ngoái.