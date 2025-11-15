Nga tiết lộ vai trò của lính Triều Tiên sau chiến dịch quân sự ở Kursk

Binh sĩ Nga và Triều Tiên tham gia huấn luyện rà phá bom mìn ở khu vực Kursk (Ảnh: Reuters).

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 14/11 cho thấy các binh sĩ Triều Tiên được giới thiệu về nhiều loại mìn và thiết bị dò mìn khác nhau. Binh sĩ Triều Tiên cũng tham gia các bài tập huấn luyện và hát những ca khúc yêu nước.

"Họ là những người lính tuyệt vời, họ học hỏi rất nhanh, lắng nghe chăm chú và ghi chép", một chỉ huy Nga có mật danh "Veles" cho biết.

"Họ ngang hàng với lính công binh của tôi. Họ thực hiện nhiệm vụ tương tự lính của tôi", một chỉ huy có mật danh "Lesnik" cho biết thêm.

Hãng tin Nga Krasnaya Zvezda cho biết binh sĩ Nga và Triều Tiên đang phải đối mặt với "mật độ chưa từng thấy" mìn chống tăng và mìn sát thương do lực lượng Ukraine để lại ở Kursk. Theo Krasnaya Zvezda, nhiều loại mìn trong số này do các nước NATO sản xuất.

Tại khu vực Bolshesoldatsky ở tỉnh Kursk, 37 trong số 64 khu định cư hiện vẫn là khu vực cấm dân thường tiếp cận do nguy cơ từ bom mìn còn sót lại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ luôn ghi nhớ vai trò quan trọng của quân nhân Triều Tiên trong nhiệm vụ rà phá bom mìn đầy nguy hiểm và thách thức ở khu vực Kursk.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ này. Công việc này vẫn tiếp tục, dù rất nguy hiểm và khó khăn”, ông Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo.

“Những người bạn Triều Tiên của chúng tôi đang giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, chúng tôi rất trân trọng điều đó", ông Peskov nói thêm.

Kể từ tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên đã điều khoảng 15.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên được cho là đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Nga, và hơn 4.000 binh sĩ Triều Tiên bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Vào tháng 8, Triều Tiên đã tổ chức lễ tưởng niệm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Nga. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi họ là "những anh hùng và những người yêu nước vĩ đại".

Triều Tiên đã tổ chức lễ khánh thành Bảo tàng Tưởng niệm Chiến công vào ngày 23/10, để tưởng nhớ các binh sĩ Triều Tiên đã hy sinh khi chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc chiến với lực lượng Ukraine ở vùng Kursk.