Nữ hiệu trưởng Thái Lan hy sinh thân mình bảo vệ học sinh trong vụ nổ súng

Nữ hiệu trưởng quá cố Sasiphat Sinsamosorn (Ảnh: SCMP).

Vụ việc xảy ra vào chiều 11/2 khi một thanh niên 17 tuổi, mang theo một khẩu súng bị đánh cắp, xông vào Trường Patongprathankiriwat ở Hat Yai, tỉnh Songkhla và bắt giữ một học sinh làm con tin. Hiệu trưởng Sasiphat Sinsamosorn, 54 tuổi, đã thương lượng để đổi lấy việc thả học sinh và thay thế bằng chính mình.

Trong cuộc đối đầu kéo dài với cảnh sát, tay súng đã bắn bà Sasiphat. Bà qua đời tại bệnh viện vào rạng sáng 12/2 do vết thương, theo Bộ Y tế Thái Lan.

Dòng người mặc đồ đen đã đến dự tang lễ của nữ giáo viên, bắt đầu vào chiều cùng ngày, nhiều người rơi nước mắt khi tiễn biệt bà. Những lời tri ân chân thành tràn ngập các trang mạng xã hội của nhà trường, nơi đăng tải bức ảnh đen trắng của người giáo viên gắn bó cả đời với nghề trong bộ đồng phục theo cấp bậc chính thức của trường.

“Là phụ huynh của một em học sinh đã chứng kiến những gì cô làm, tôi vô cùng biết ơn”, một người dùng mạng xã hội viết.

Trong một bài đăng khác, một người dùng cho biết: “Cô đã hy sinh bản thân để bảo vệ giáo viên và học sinh. Điều đó sẽ mãi mãi ở trong ký ức chúng ta. Mong tất cả mọi người vượt qua thời khắc đau buồn này với sự mạnh mẽ".

Không có trường hợp tử vong nào khác trong vụ việc. Một học sinh bị thương do trúng đạn, trong khi một học sinh khác bị thương khi nhảy từ tòa nhà trường học để tránh cuộc tấn công.

Nghi phạm đã bị bắt giữ trong khi chờ điều tra của cảnh sát. Theo giới chức, động cơ của đối tượng vẫn chưa được làm rõ. Thiếu niên này có tiền sử bệnh tâm thần và sử dụng ma túy, và đã gây rối bên ngoài trường trước khi xông vào khuôn viên trường, họ cho biết.

Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao. Tuy nhiên, các vụ nổ súng trong trường học và những nơi khác là hiếm khi xảy ra.

Trong vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Thái Lan năm 2022, một cựu cảnh sát bị sa thải đã sát hại 36 người, trong đó có 24 trẻ nhỏ, tại một trung tâm chăm sóc trẻ ở Uthai Sawan, đông bắc Thái Lan.

Tang lễ của nữ giáo viên sẽ được tổ chức theo nghi thức bảo trợ của Hoàng gia, một vinh dự cao nhất dành cho những người có đóng góp cho đất nước. Các trường học trên khắp Thái Lan cũng đã bày tỏ sự tri ân đối với bà.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trường Charoendee Wittaya ở Pathum Thani, phía bắc Bangkok, cho biết nữ giáo viên “đã đứng vững, bảo vệ học sinh bằng cả trái tim”, trong khi Cơ quan Tin tức Trẻ em và Thanh thiếu niên, một cổng thông tin truyền thông có 55.000 người theo dõi, ca ngợi “lòng dũng cảm phi thường trong việc bảo vệ học sinh và giáo viên” của bà.

Hành động của bà là “biểu tượng của tình yêu và sự hy sinh vì học sinh và xã hội. Bà sẽ được khắc ghi trong trái tim người dân Thái Lan như một tấm gương, người đã đứng vững vì học sinh cho đến giây phút cuối cùng", thông báo viết.