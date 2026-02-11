Xả súng ở Canada, ít nhất 10 người thiệt mạng

Xe cảnh sát bên ngoài hiện trường vụ việc (Ảnh: X).

Ít nhất 10 người, bao gồm một nghi phạm xả súng, đã thiệt mạng sau một vụ nổ súng tại một thị trấn ở đông bắc tỉnh British Columbia vào ngày 10/2, cảnh sát Canada cho biết.

Có 6 người được tìm thấy trong tình trạng tử vong bên trong một trường trung học ở Tumbler Ridge, 2 người khác được phát hiện thiệt mạng tại một căn nhà được cho là có liên quan đến vụ việc, và 1 người nữa đã không qua khỏi trên đường tới bệnh viện, theo thông báo của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP).

Một nghi phạm xả súng đã chết do một vết thương dường như là tự gây ra. Cảnh sát cho biết thêm rằng họ không tin còn nghi phạm nào khác hay mối đe dọa đang tiếp diễn đối với công chúng.

“Đây là một tình huống diễn biến nhanh chóng và rất phức tạp, và sự phối hợp kịp thời của nhà trường, lực lượng ứng phó khẩn cấp và cộng đồng đã đóng vai trò then chốt trong công tác xử lý của chúng tôi", Giám đốc Cảnh sát Khu vực Bắc Ken Floyd viết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi hướng mọi suy nghĩ đến các gia đình, người thân và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Đây là một ngày vô cùng khó khăn và xúc động đối với cộng đồng chúng ta, và chúng tôi trân trọng sự hợp tác đã thể hiện khi các sĩ quan tiếp tục tiến hành điều tra", ông nhấn mạnh.

Tumbler Ridge là một đô thị hẻo lánh với khoảng 2.400 cư dân, nằm ở vùng chân núi Rocky Mountains phía bắc British Columbia, cách Vancouver khoảng 1.155km về phía đông bắc.

Cảnh sát cho biết thêm rằng 25 người khác đang được kiểm tra thương tích tại một trung tâm y tế địa phương.

"Chúng tôi đang hướng về người dân Tumbler Ridge. Tôi đã nói chuyện với thị trưởng và nghị sĩ địa phương, và chúng tôi đang đề nghị RCMP mọi hỗ trợ bổ sung mà họ cần", lãnh đạo cơ quan An toàn Công cộng British Columbia Nina Krieger nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội X.