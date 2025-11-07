Nổ lớn tại nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta, 54 người bị thương

Lực lượng chức năng có mặt quanh hiện trường vụ nổ (Ảnh: Reuters).

Theo các nguồn tin, vụ nổ xảy ra trong buổi cầu nguyện hôm 7/11 tại một nhà thờ Hồi giáo bên trong khu phức hợp trường học ở quận Kelapa Gading của thủ đô Jakarta, cảnh sát thủ đô cho biết.

Cảnh sát trưởng Jakarta Asep Edi Suheri nói rằng, âm thanh vụ nổ vang xa hàng trăm mét, khiến nhiều học sinh hoảng sợ và chạy tán loạn ra khỏi nhà thờ.

"Cảnh sát đang ráo riết vào cuộc điều tra vụ nổ và hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc", Cảnh sát trưởng Suheri phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Ông cho biết số người nhập viện là 54 người. Những người này bị các vết thương từ nhẹ đến nghiêm trọng, bao gồm cả bỏng.

Các kênh tin tức KompasTV và MetroTV đã chiếu cảnh quay cảnh một hàng dài cảnh sát bao vây trường học với xe cứu thương túc trực. Hình ảnh nhà thờ Hồi giáo không cho thấy thiệt hại đáng kể.

Lực lượng rà phá bom sau đó phong tỏa lối vào khu vực trường học nhằm ngăn người dân tiếp cận. Họ cũng rà soát hiện trường để đảm bảo không sót lại chất nguy hiểm nào.