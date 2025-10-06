Vụ sập trường nội trú ở Indonesia: Số người chết tăng lên ít nhất 54

Hiện trường vụ sập trường nội trú ở Indonesia (Ảnh: Reuters).

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia ngày 6/10 cho biết ít nhất 54 người đã thiệt mạng trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia sau khi lực lượng cứu hộ dọn sạch phần lớn đống đổ nát và tìm thấy thêm thi thể các nạn nhân. Các nạn nhân chủ yếu là nam sinh tuổi thiếu niên.

Theo cơ quan này, tính đến tối 5/10, các đội cứu hộ đã dọn được khoảng 80% đống đổ nát bằng máy xúc và tìm thấy nhiều thi thể trong quá trình tìm kiếm. Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục do lo ngại vẫn còn hơn 10 nạn nhân bị mắc kẹt dưới các lớp bê tông.

Đoạn video do lực lượng cứu hộ công bố cho thấy các nhân viên cứu nạn khiêng nhiều túi đựng thi thể màu cam ra khỏi đống gạch vụn của tòa nhà bị sập.

Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do phần móng của ngôi trường không đủ vững chắc để chịu tải trọng của công trình xây thêm ở các tầng trên, khiến toàn bộ tòa nhà bất ngờ đổ sập hôm 29/9.

Theo số liệu của Bộ Tôn giáo Indonesia, nước này hiện có khoảng 42.000 trường nội trú Hồi giáo. Tuy nhiên, chỉ có 50 trường trong số đó có giấy phép xây dựng hợp lệ. Hiện chưa rõ trường Al Khoziny có được cấp phép xây dựng hay không.

Thảm kịch lần này làm dấy lên lo ngại về tình trạng an toàn xây dựng yếu kém tại nhiều khu vực ở Indonesia, nơi các công trình tôn giáo và trường học thường được xây dựng thủ công, thiếu giám sát kỹ thuật hoặc cấp phép chính thức.

Phó giám đốc cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), ông Budi Irawan, cho biết vụ sập này là thảm họa chết người nhất ở Indonesia từ đầu năm đến nay.

Các nhà điều tra đang xem xét nguyên nhân vụ sập, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy chất lượng xây dựng kém có thể là một phần nguyên nhân gây ra sự cố. Các gia đình của những người mất tích đã đồng ý cho phép sử dụng thiết bị hạng nặng sau khi “giai đoạn vàng” 72 giờ, thời điểm có khả năng sống sót cao nhất, đã kết thúc.