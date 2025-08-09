Hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ đã tự rời khỏi Mỹ

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Noem ngày 8/8 tuyên bố, hơn 1 triệu người nhập cư không có giấy tờ đã tự rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1.

Bà Noem cũng cho hay hàng trăm nghìn “người nhập cư trái phép có tiền án tiền sự” đã bị bắt giữ kể từ tháng 1, và “không có người nhập cư trái phép nào” vào Mỹ trong ba tháng qua.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia chúng ta chứng kiến mức độ an ninh như vậy tại biên giới. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi gồm hai việc: bảo vệ biên giới và bắt giữ tội phạm nguy hiểm", bà nói tại một cuộc họp báo ở Chicago, nhấn mạnh Mỹ đang nỗ lực đưa "tội phạm nhập cư trái phép nguy hiểm ra khỏi đất nước".

Bà Noem cho biết hàng nghìn người nhập cư đã “tự hồi hương” thông qua một chương trình do Bộ An ninh Nội địa phát triển.

“Nhưng chúng tôi cũng biết rằng có hàng trăm nghìn người đã tự rời đi mà không sử dụng bất kỳ chương trình nào của chính phủ. Chúng tôi tin rằng hơn một triệu người đã tự về nước kể từ khi chính quyền này bắt đầu nhiệm kỳ", bà nói.

Ông Trump từng cam kết trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ, đồng thời đã triển khai mở rộng đáng kể Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), đơn vị liên bang chịu trách nhiệm chính cho việc này.

“Tổng thống Trump đã cấp cho chúng tôi nguồn lực để tuyển dụng 10.000 nhân viên ICE mới. Chúng tôi mới mở đơn tuyển chưa đầy một tuần nhưng đã nhận hơn 80.000 hồ sơ ứng tuyển", bà Noem nói.

Tại cuộc họp báo, bà Noem cũng bày tỏ sự không hài lòng với các bang do đảng Dân chủ kiểm soát, cáo buộc họ “cản trở” nỗ lực của chính quyền liên bang trong việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.