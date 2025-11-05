Nigeria phản pháo khi Tổng thống Mỹ dọa không kích lãnh thổ

Ngoại trưởng Nigeria Yusuf Tuggar tham dự cuộc họp với người đồng cấp Nga tại Moscow năm 2024 (Ảnh: AFP).

Tại cuộc họp báo tại Berlin vào ngày 4/11, Ngoại trưởng Nigeria Yusuf Tuggar đã trình bày với các phóng viên một tài liệu có tiêu đề "Cam kết Hiến pháp của Nigeria về Tự do Tôn giáo và Pháp quyền". Ông lưu ý rằng tài liệu này nêu rõ những gì hiến pháp Nigeria quy định về tự do tôn giáo.

"Điều này cho thấy không thể có một cuộc đàn áp tôn giáo nào được chính phủ Nigeria ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào", ông Yusuf phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi Nigeria là "Quốc gia Đặc biệt Quan ngại", đồng thời cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào Nigeria để "bảo vệ" người Cơ đốc giáo. Ông cáo buộc "số lượng kỷ lục" người Cơ đốc giáo thiệt mạng tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này, song không đưa ra bằng chứng.

Nigeria đã bác bỏ các cáo buộc trên, phủ nhận việc người Cơ đốc giáo bị nhắm mục tiêu nhiều hơn người theo các tôn giáo khác.

Nigeria, nơi dân số gần như phân bổ đều giữa miền bắc đa số Hồi giáo và miền nam chủ yếu theo Cơ đốc giáo, đang vướng vào một số cuộc xung đột mà các chuyên gia cho rằng đã khiến cả người Hồi giáo lẫn Cơ đốc giáo thiệt mạng.

Trong một bài đăng hôm 1/11, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc lập kế hoạch không kích Nigeria, một ngày sau khi cảnh báo rằng Cơ đốc giáo đang “đối mặt với mối đe dọa sinh tồn” tại Nigeria.

Tổng thống Trump cảnh báo nếu Nigeria không ngăn chặn được các vụ việc, Mỹ sẽ có hành động quân sự.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu tuyên bố chính phủ nước này "phản đối đàn áp tôn giáo và không khuyến khích điều này", đồng thời cho biết Nigeria cam kết hợp tác với Mỹ "để tăng cường hiểu biết và hợp tác trong việc bảo vệ các cộng đồng thuộc mọi tín ngưỡng".

“Việc mô tả Nigeria như một quốc gia không khoan dung tôn giáo không phản ánh đúng thực tế quốc gia của chúng tôi”, ông Tinubu cho biết.

Nigeria đã bác bỏ khả năng Mỹ đơn phương can thiệp quân sự. Daniel Bwala, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Tinubu, nói rằng Washington phải tôn trọng chủ quyền của Nigeria, đồng thời nên hỗ trợ Nigeria thông qua các trang thiết bị và chia sẻ thông tin tình báo.

Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria, ông Daniel Bwala, nói với hãng tin AFP rằng “Nigeria là đối tác của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Khi các nhà lãnh đạo gặp nhau, kết quả sẽ tốt hơn”.

“Nigeria hoan nghênh sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, miễn là điều đó tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”, ông Bwala nói.