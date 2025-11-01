Tổng thống Donald Trump bác tin Mỹ sắp tập kích lãnh thổ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Hôm 31/10, khi được hỏi trên chuyên cơ Không lực Một về việc truyền thông đưa tin ông đang cân nhắc không kích bên trong lãnh thổ Venezuela có đúng hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Không”.

Chưa rõ liệu phát biểu này có nghĩa ông loại trừ khả năng Mỹ tập kích vào lãnh thổ Venezuela trong tương lai hay chỉ đơn giản nói rằng chưa có quyết định cuối cùng.

Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự lớn ở vùng Caribe trong những tháng gần đây, với máy bay chiến đấu, tàu chiến và hàng nghìn binh sĩ. Sự hiện diện này sẽ mở rộng đáng kể trong những tuần tới với sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford.

Phát biểu mới nhất của ông Trump dường như mâu thuẫn với tuyên bố trước đó rằng chính quyền của ông sẽ tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu liên quan đến ma túy bên trong Venezuela.

“Đất liền sẽ là bước tiếp theo”, ông Trump nói với các phóng viên tuần trước.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một nghị sĩ Cộng hòa cấp cao, cuối tuần trước cho biết Tổng thống Trump nói với ông rằng chính quyền dự định báo cáo với các nghị sĩ về các chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và Colombia sau khi ông trở về từ chuyến công du châu Á hôm 30/10.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội đã trình bày hàng loạt phương án, bao gồm tập kích các cơ sở quân sự bên trong Venezuela, như đường băng sân bay.

Chiến dịch của Mỹ ở Caribe và phía đông Thái Bình Dương đã nhắm vào ít nhất 14 con tàu mà Washington cho là có liên quan đến buôn lậu ma túy, khiến 61 người thiệt mạng. Ông Trump trước đó cũng xác nhận ông đã cho phép CIA tiến hành các chiến dịch bí mật ở Venezuela.

Các cuộc tấn công liên tục vào những con tàu bị cáo buộc buôn ma túy đã làm dấy lên lo ngại trong một số nghị sĩ Dân chủ, những người đặt câu hỏi liệu chúng có tuân thủ luật xung đột vũ trang hay không.