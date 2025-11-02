Tổng thống Trump dọa hành động quân sự với Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng gây chấn động trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 1/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc vạch ra một kế hoạch hành động quân sự khả thi đối với Nigeria, một ngày sau khi ông cảnh báo Thiên chúa giáo đang "đối mặt với mối đe dọa hiện hữu ở Nigeria".

“Tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh (tên phụ của Bộ Quốc phòng Mỹ) chuẩn bị cho những hành động có thể xảy ra. Nếu chúng ta tấn công, nó sẽ nhanh chóng, khốc liệt, giống như cách các phần tử khủng bố đã tấn công những người Thiên chúa giáo thân yêu của chúng ta”, ông Trump tuyên bố.

“Cảnh báo: Chính phủ Nigeria tốt nhất hãy hành động nhanh chóng”, nhà lãnh đạo Mỹ gửi thông điệp tới quốc gia châu Phi.

Nigeria đang chìm trong các cuộc xung đột được cho là khiến cả người Thiên chúa giáo và Hồi giáo thiệt mạng.

Ngày 31/10, Tổng thống Trump tuyên bố "hàng nghìn người Thiên chúa giáo đang bị sát hại và các phần tử Hồi giáo cực đoan phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát hàng loạt này”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Các chính trị gia Mỹ cũng đưa ra các cáo buộc nhằm vào Nigeria.

Vào tháng 3, nghị sĩ Chris Smith đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Nigeria vào danh sách "Quốc gia Đặc biệt Quan ngại" - một động thái được Tổng thống Trump công bố vào ngày 31/10 liên quan đến cáo buộc mà ông gọi là "mối đe dọa hiện hữu" đối với cộng đồng Thiên chúa giáo tại quốc gia châu Phi này.

Và vào đầu tháng 10, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Riley Moore đã cáo buộc chính phủ Nigeria làm ngơ trước "vụ thảm sát hàng loạt" những người Thiên chúa giáo.

Nigeria bác cáo buộc của Mỹ

Sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu khẳng định “việc mô tả Nigeria là quốc gia thiếu khoan dung tôn giáo không phản ánh thực tế quốc gia của chúng tôi".

"Tự do tôn giáo và khoan dung đã là nguyên lý cốt lõi trong bản sắc chung của chúng tôi và sẽ luôn như vậy", ông Tinubu nói thêm.

Chính phủ Nigeria cũng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump về các cuộc sát hại nhằm vào người Thiên chúa giáo cũng như tuyên bố Nigeria là "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại".

Bộ Ngoại giao Nigeria cho biết những tuyên bố của ông Trump không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Nigeria, nơi đang phải đối mặt với một loạt thách thức an ninh.

"Mặc dù Nigeria đánh giá cao mối quan tâm toàn cầu về nhân quyền và tự do tôn giáo, nhưng những tuyên bố này không phản ánh tình hình thực tế. Người dân Nigeria thuộc mọi tín ngưỡng từ lâu đã cùng nhau chung sống, làm việc và thờ phụng trong hòa bình", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nigeria nêu rõ.

Chính phủ Nigeria vẫn cam kết chống khủng bố, củng cố sự hòa hợp giữa các tôn giáo, đồng thời bảo vệ tính mạng và quyền lợi của tất cả người dân.

Tuyên bố khẳng định Nigeria sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với chính phủ Mỹ để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề trong khu vực cũng như các nỗ lực hòa bình và an ninh đang diễn ra của đất nước.