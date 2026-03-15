Nhật Bản tính mua UAV Ukraine để tăng cường phòng thủ?

Theo hãng tin Kyodo News, chính quyền Nhật Bản đang xem xét ký kết một thỏa thuận song phương để mua máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, trong bối cảnh Tokyo muốn tăng cường năng lực quốc phòng dựa trên kinh nghiệm tác chiến của Ukraine.

Các quan chức Ukraine chưa bình luận về khả năng đi đến thỏa thuận này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ mong muốn trao đổi công nghệ quốc phòng để lấy vũ khí từ Nhật Bản - quốc gia vẫn duy trì nhiều hạn chế về chuyển giao vũ khí theo Hiến pháp hòa bình. Một nguồn tin ngoại giao cho biết ý tưởng này xuất phát từ đề nghị chủ động của phía Kiev.

Mặc dù mua UAV từ Israel cũng là một lựa chọn nhưng Nhật Bản cho rằng nhập khẩu từ Ukraine sẽ ít gây tranh cãi hơn.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine - và đặc biệt là ngành công nghiệp máy bay không người lái - đã phát triển mạnh kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào năm 2022. Hơn 200 công ty sản xuất máy bay không người lái đã xuất hiện, nhiều công ty sản xuất các hệ thống giá rẻ, dễ thích nghi, đã định hình lại chiến tranh hiện đại.

Các dòng UAV của Ukraine nổi tiếng với khả năng bay tầm xa và tính năng kháng nhiễu sóng hiệu quả. "Trong khi Nhật Bản còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực UAV, Ukraine đã liên tục nâng cấp thiết bị trong thời gian ngắn dựa trên kinh nghiệm chiến trường, giúp chúng đạt hiệu suất tác chiến cao", nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định.

Trong bối cảnh chiến tranh bằng máy bay không người lái đang gia tăng trên toàn cầu, ngân sách tài chính năm 2026 của Nhật Bản đã phân bổ 100 tỷ yên (629 triệu USD) cho các hệ thống phòng thủ bằng máy bay không người lái, Japan Times đưa tin.