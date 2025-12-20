Nga công bố 10 điểm nổi bật về cuộc xung đột tại Ukraine năm 2025

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi họp của Bộ trưởng Quốc phòng về tóm tắt các kết quả của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine (Ảnh: Getty).

Tại một cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng tại thủ đô Moscow ngày 17/12, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã trình bày các số liệu thống kê của Nga về cuộc xung đột này.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp rằng, quân đội của nước này đang áp đảo Ukraine, bất chấp cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.

Những tiết lộ này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang cho thấy những thắng thế trên chiến trường trong khi đàm phán các điều khoản hòa bình tiềm năng với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các chuyên gia quân sự, bài phát biểu lần này của Bộ trưởng Belousov cho thấy rõ mục tiêu của Nga trong cuộc chiến và những tuyên bố chính thức xoay quanh chiến lược và kế hoạch của nước này trong năm tới. Một vài số liệu chính thức mới cũng được công bố.

Trang tin Business Insider đã chú ý tới 10 điểm nổi bật từ bài đánh giá cuối năm của Bộ trưởng Belousov.

1. Ngân sách chiến tranh của Nga vào khoảng 138 tỷ USD

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Belousov cho biết chi tiêu chiến sự của Nga dự kiến vào khoảng 5,1% GDP của nước này trong năm 2025, trong tổng ngân sách quốc phòng 7,3% GDP hàng năm.

Báo cáo thường niên của Nga về cuộc chiến bao gồm các số liệu mới về chi tiêu và số thương vong trong cuộc xung đột ở Ukraine (Ảnh: Getty).

GDP của Nga năm 2024 là khoảng 201,2 nghìn tỷ rúp, và dự kiến ​​sẽ tăng 1% trong năm 2025 lên khoảng 203 nghìn tỷ rúp (khoảng 2,52 nghìn tỷ USD).

Tuy nhiên, truyền thông của Nga đưa tin rằng Bộ Kinh tế dự báo GDP đạt khoảng 2,7 nghìn tỷ USD trong năm nay. Do đó, ngân sách chiến tranh 5,1% sẽ nằm trong khoảng từ 128 tỷ USD đến 137,7 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Nga công khai số tiền cụ thể mà họ chi cho cuộc chiến. Trước đây, Moscow chỉ công bố con số về tổng chi tiêu quốc phòng.

Để so sánh, con số Mỹ đang lên kế hoạch chi cho quân đội là 901 tỷ USD, tương đương khoảng 3,4% GDP.

2. Tăng cường sử dụng xe máy và xe địa hình bốn bánh

Ông Belousov cho biết Bộ Quốc phòng đã cung cấp khoảng 38.000 xe máy, xe buggy và xe địa hình bốn bánh cho quân đội ở tiền tuyến trong năm 2025.

"Con số này gấp 10 lần so với năm ngoái", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Nga dự định đạt "đầy đủ lực lượng" các loại xe này vào năm tới.

Các lực lượng Nga ngày càng sử dụng nhiều xe máy, xe địa hình bốn bánh và các phương tiện nhỏ, không bọc thép khác để tấn công hoặc tiếp cận các vị trí của Ukraine, cố gắng tận dụng tốc độ và kích thước nhỏ để tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Ukraine cũng đã áp dụng chiến thuật này, với một trung đoàn thậm chí đã thành lập một đại đội tấn công bằng xe máy chính thức hồi tháng 5.

3. Có 409.000 binh sĩ hợp đồng mới

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết đã tuyển dụng 409.611 binh sĩ hợp đồng mới trong năm 2025, giảm so với 449.243 người vào năm 2024.

Các binh sĩ hợp đồng đang huấn luyện cùng binh lính thuộc Quân khu phía Nam của Nga (Ảnh: Getty).

Con số này đã vượt mục tiêu tuyển dụng 403.000 người của Nga trong năm nay.

"Gần 2/3 trong số họ là những người dưới 40 tuổi", ông Belousov nói về những tân binh. Hơn 1/3 có trình độ giáo dục đại học hoặc trung học chuyên ngành.

Trên thực tế, Ukraine và Nga đều đang gặp khó khăn trong việc bổ sung quân số khi Moscow liên tục gây sức ép lên Kiev bằng các cuộc tấn công bộ binh trực diện.

4. Máy bay không người lái FPV chiếm ưu thế

Bộ trưởng Belousov cho biết, khoảng 50% thương vong của Ukraine trong các cuộc tấn công của Nga là do các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Đây là những chiếc máy bay không người lái bốn cánh nhỏ được gắn chất nổ, đã trở thành điểm nhấn của cuộc xung đột này.

Vào mùa hè, Nga tuyên bố rằng đang sản xuất nhiều máy bay không người lái FPV hơn Ukraine, mặc dù các quan chức Kiev sau đó cho biết họ đã bắt kịp Moscow.

Theo các nhà lãnh đạo Ukraine, 70% tổng số thương vong trong chiến tranh có liên quan đến máy bay không người lái FPV.

5. Xây dựng lực lượng FPV hoàn toàn mới

Nga dự định thành lập một đơn vị máy bay không người lái mới có tên là Lực lượng Hệ thống Không người lái vào năm tới và đơn vị này sẽ huấn luyện "hàng chục nghìn" người.

Moscow đã thành lập một đơn vị máy bay không người lái chính thức có tên là Rubicon vào tháng 8/2024 với mục tiêu ưu tiên chiến đấu bằng máy bay không người lái FPV và thường được mô tả là nơi quy tụ những phi công ưu tú nhất của họ.

Giờ đây, Moscow dường như đang cố gắng biến loại hình chiến tranh này thành trụ cột chính trong lực lượng chiến đấu của mình.

Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh cần chuyển đổi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV từ các nhiệm vụ riêng lẻ do từng đơn vị thực hiện sang "các hoạt động phối hợp tích hợp" giữa các lực lượng.

Ukraine cũng đã thành lập Lực lượng Hệ thống Không người lái của riêng mình vào năm 2024, bổ nhiệm cựu chỉ huy của đơn vị tinh nhuệ Chim Magyar làm người đứng đầu.

6. 27.000 máy bay không người lái bị chặn trên lãnh thổ Nga

Máy bay không người lái FPV hiện đang thống trị chiến trường ở Ukraine (Ảnh: Getty).

Khoảng 27.400 máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã bị chặn bắt trên lãnh thổ Nga trong năm nay, phần lớn xuất hiện sau mùa hè, Bộ trưởng Belousov cho biết.

Theo ông, Ukraine ban đầu bắt đầu bắn khoảng 1.000 máy bay không người lái mỗi tháng vào Nga, nhưng con số hàng tháng bắt đầu đạt 3.700 hồi tháng 5.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố, tỷ lệ chặn bắt của Nga "trung bình là 97%" trong năm nay.

Ukraine thường sử dụng máy bay không người lái cánh cố định để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào những gì họ nói là các cơ sở dầu khí và các địa điểm sản xuất quân sự.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Belousov nói rằng Nga cũng đang nghiên cứu máy bay không người lái FPV có thể hoạt động như máy bay đánh chặn tốc độ cao, một công nghệ mà Ukraine đang hoàn thiện để đối phó với các đợt tấn công bằng Shahed của Moscow.

7. Nga nhận được hai máy bay ném bom chiến lược hiện đại

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo quân đội nước này đã tiếp nhận hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160M hoàn toàn mới, là những máy bay ném bom siêu thanh hiện đại hóa có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa tàng hình mạnh mẽ.

Tu-160M là phiên bản hiện đại hóa sâu của Tu-160 - máy bay ném bom siêu âm hạng nặng được Liên Xô phát triển từ thập niên 1970. Về hình dáng bên ngoài, Tu-160M gần như không thay đổi với thiết kế cánh cụp cánh xòe đặc trưng. Tuy nhiên, những nâng cấp quan trọng nằm ở bên trong: hệ thống điện tử hàng không hoàn toàn mới dựa trên kiến trúc số, buồng lái kính hiện đại, hệ thống dẫn đường - thông tin liên lạc được cải tiến, cùng các biện pháp tác chiến điện tử và phòng vệ nâng cấp. Đặc biệt, máy bay sử dụng động cơ NK-32-02 thế hệ mới, giúp tăng độ tin cậy, hiệu quả nhiên liệu và bảo đảm khả năng khai thác lâu dài.

Nó vốn là một phần của phi đội nhỏ tạo thành trụ cột quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Nga. Một số máy bay ném bom cũ hơn của Nga được báo cáo là bị hư hại nghiêm trọng trong "Chiến dịch Mạng Nhện" của Ukraine hồi đầu tháng 6 nhắm vào một phi đội khoảng 41 máy bay chiến đấu của Moscow.

Các nguồn tin của Ukraine tuyên bố rằng một số máy bay Tu-160 cũng bị trúng đạn, mặc dù điều này không được xác nhận bởi các nguồn tình báo độc lập vào thời điểm đó.

8. Thành lập 30 trung đoàn mới, có kế hoạch lập thêm 39 trung đoàn

Quân đội Nga dường như cũng đang sửa đổi cấu trúc tổ chức của mình.

Ông Belousov cho biết, nước này đã thành lập 5 sư đoàn mới, 13 lữ đoàn mới và 30 trung đoàn mới trong năm 2025. Các viện nghiên cứu quốc tế ước tính, các sư đoàn của Nga có thể bao gồm từ 10.000-20.000 binh sĩ, trong khi các trung đoàn thường có khoảng 2.000 binh sĩ và được chia nhỏ hơn nữa thành các tiểu đoàn.

Các lữ đoàn, thường tồn tại như một đơn vị riêng biệt, thường có khoảng 3.500-4.500 binh sĩ.

Bộ trưởng Belousov cho biết cấu trúc mới này bao gồm một sư đoàn mới, được gọi là Lực lượng Không quân Vũ trụ, có một trung đoàn "được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 độc nhất vô nhị, có khả năng tấn công các mục tiêu trong không gian gần".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong năm 2026 nước này dự định bổ sung thêm 4 sư đoàn, 14 lữ đoàn và 39 trung đoàn mới.

Một trong số này bao gồm các đơn vị mà Nga đã chuyển đổi, vì vậy nó không nhất thiết phản ánh mức độ mở rộng cấu trúc tổ chức quân sự của Nga. Ví dụ, ông Belousov cho biết hai lữ đoàn thủy quân lục chiến đã được hợp nhất thành một sư đoàn.

9. Vận chuyển hàng hóa bằng máy bay không người lái trên không và trên bộ

Nga đã mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái và xe địa hình để vận chuyển trang thiết bị từ "chiến dịch một lần" vào năm 2024 lên vận chuyển 12.000 tấn hàng hóa đến tiền tuyến trong năm nay.

"Đến năm 2026, con số này phải tăng ít nhất gấp đôi", Bộ trưởng Belousov nói.

Cả Ukraine và Nga đều đang phát triển các phương tiện mặt đất không người lái, hay máy bay không người lái đặt trên mặt đất, có thể được điều khiển từ xa để vận chuyển vật tư đến tiền tuyến hoặc thậm chí tiến hành các cuộc tấn công.

Các phương tiện mặt đất không người lái đang xuất hiện thường xuyên hơn trên chiến trường khi binh sĩ muốn sử dụng chúng cho các nhiệm vụ nguy hiểm như vận chuyển hậu cần gần tiền tuyến. Công nghệ mới nổi này đặc biệt hữu ích cho các nhiệm vụ nguy hiểm mà không cần phải do binh lính thực hiện.

Một số đơn vị quân đội cũng báo cáo việc sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển thiết bị bằng đường hàng không. Chẳng hạn như một chỉ huy người Ukraine cho biết lực lượng của ông đã sử dụng máy bay không người lái để gửi một chiếc xe đạp điện đến cho một binh sĩ bị mắc kẹt.

10. Nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine

Các phương tiện mặt đất không người lái đang xuất hiện ngày càng nhiều trên chiến trường khi binh lính dùng chúng cho các nhiệm vụ nguy hiểm như vận chuyển hậu cần gần tiền tuyến (Ảnh: Getty).

Bài phát biểu của Bộ trưởng Belousov đã làm rõ rằng, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở điện lực của Ukraine.

"Hơn 70% nhà máy nhiệt điện và 37% nhà máy thủy điện của Ukraine đã bị vô hiệu hóa", Bộ trưởng Belousov nói.

Theo ông, hiệu quả của các cuộc tấn công chính xác của Nga là khoảng 60%, cao hơn một bậc so với hiệu quả của các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

"Công suất năng lượng của Ukraine đã giảm hơn một nửa", ông nói thêm.

Bộ trưởng Belousov cho biết các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng nhắm vào quân đội Ukraine, và việc vô hiệu hóa lưới điện đã làm đúng mục tiêu cắt nguồn điện của các lực lượng Kiev.

Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí của Nga với tuyên bố là nhằm làm tê liệt khả năng xuất khẩu năng lượng và duy trì sản xuất chiến tranh của Moscow.