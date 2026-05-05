Thay đổi chưa từng có trong lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Nga

Công tác chuẩn bị lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng (9/5) đang diễn ra tại Quảng trường Đỏ (Ảnh: TASS).

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết sẽ không có xe bọc thép hay hệ thống tên lửa diễu hành qua Quảng trường Đỏ trong buổi lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô và các nước đồng minh trước Đức Quốc xã sắp tới, viện dẫn “tình hình tác chiến hiện tại”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các học viên từ các trường quân sự và tổ chức thanh niên quân đội sẽ không tham gia.

Việc thu hẹp quy mô tương tự cũng được xác nhận tại các thành phố khác như Tomsk và Krasnodar.

Trong khi đó, tại thành phố St. Petersburg, ban tổ chức đã mời những người tham gia cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine thay cho việc mời các cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới thứ II như truyền thống. Các biện pháp an ninh cho sự kiện bao gồm những hạn chế liên lạc chưa từng có.

Đã có nhiều đồn đoán về lý do vì sao Moscow lại phá vỡ truyền thống lâu đời là diễu hành xe tăng, hệ thống tên lửa và các thiết bị quân sự khác tại sự kiện này.

Và trong tuyên bố liên quan, Điện Kremlin nói rằng “hoạt động của Ukraine” là lý do dẫn đến những thay đổi trong lễ duyệt binh năm nay.

Một số trường quân sự, học viện quân sự, “cũng như đoàn xe chở trang thiết bị quân sự, sẽ không tham gia cuộc duyệt binh năm nay do tình hình tác chiến hiện tại”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Số lượng người tham dự bị hạn chế nghiêm ngặt. Chẳng hạn như tại St. Petersburg, khu vực dành cho khán giả đã bị thu hẹp xuống chỉ còn một khán đài duy nhất cho khoảng 300 khách.

Số lượng người nước ngoài tham dự đã giảm đáng kể so với những năm trước. Cho đến nay, 4 nhà lãnh đạo nước ngoài xác nhận tham gia gồm Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko; Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh những thay đổi này có liên quan đến điều mà ông mô tả là “các hoạt động gây hấn” của chính phủ Ukraine.

Các chuyên gia cho rằng Moscow thậm chí suýt hủy bỏ cuộc duyệt binh năm nay vì mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine.

Ông Ruslan Leviev, đồng sáng lập dự án phân tích quân sự mã nguồn mở "Conflict Intelligence Team", cho biết điểm yếu chính có lẽ không phải là cuộc duyệt binh, mà là các khu vực tập kết và cất giữ phương tiện trước khi duyệt binh.

“Khi các thiết bị quân sự tham gia duyệt binh, chúng ban đầu được đậu và chuẩn bị cho các buổi diễn tập và cuộc duyệt binh ở những khu vực xa xôi bên ngoài Moscow, trong các khu vực được chỉ định đặc biệt", ông Leviev nói. "Đây là điều kiện để đối thủ tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa".

Ông Leviev nói thêm rằng cả Nga và Ukraine đều đã mất một lượng lớn hệ thống phòng không trong chiến tranh, khiến cả hai bên khó chống lại các cuộc tấn công tầm xa.

Các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng nhìn chung đã giảm dần quy mô kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, mặc dù lễ kỷ niệm 80 năm vào năm ngoái vẫn có khoảng 11.000 binh sĩ và 150 phương tiện quân sự tham gia.