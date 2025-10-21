Nhật Bản có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters).

Bà Takaichi không cần tới vòng bỏ phiếu thứ 2 khi giành chiến thắng áp đảo ngay trong vòng đầu tiên tại Hạ viện, với 237 phiếu so với 149 phiếu của lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) Yoshihiko Noda.

Các nghị sĩ đã vỗ tay chúc mừng khi bà Takaichi bỏ phiếu, và dành cho bà một tràng pháo tay vang dội khác sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Thỏa thuận liên minh hôm 20/10 giữa LDP và đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) đã gần như đảm bảo chiến thắng cho bà Takaichi, mang lại sự ủng hộ cần thiết để đẩy lùi thách thức từ phe đối lập.

Ngày 4/10, bà đã chiến thắng trước 4 đối thủ khác để kế nhiệm ông Shigeru Ishiba trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng cầm quyền LDP. Trước đó, bà đã 2 lần thất bại trong các cuộc tranh cử chủ tịch đảng vào năm 2021 và 2024.

Bà Takaichi là nghị sĩ 10 nhiệm kỳ, một chính trị gia sinh ra trong một gia đình theo đường lối bảo thủ ở tỉnh Nara, có cha là công nhân nhà máy và mẹ là nữ cảnh sát.

Trong chiến dịch tranh cử, bà chọn cách tiếp cận ôn hòa hơn nhằm mở rộng sự ủng hộ, giảm nhẹ các lập trường cực hữu trước đây và tự mô tả mình là “người bảo thủ ôn hòa”.

Cố vấn chính trị thân cận của bà là cố Thủ tướng Shinzo Abe, người từng bổ nhiệm bà vào nhiều vị trí quan trọng trong đảng và chính phủ trong 2 nhiệm kỳ của ông, giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020.

Cha mẹ bà từng phản đối việc bà theo đuổi con đường chính trị và không chu cấp học phí nếu bà rời nhà hoặc theo học trường tư. Mặc dù trúng tuyển 2 đại học danh tiếng Keio và Waseda ở Tokyo, bà từ bỏ cơ hội này để học quản trị kinh doanh tại Đại học Công lập Kobe, và phải đi lại 6 giờ mỗi ngày để theo học.

Sau đó, bà học tại Học viện Quản trị và Chính phủ Matsushita, nơi đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai, rồi sang Mỹ làm việc từ năm 1987 đến 1989 trong văn phòng Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Pat Schroeder để tích lũy kinh nghiệm chính trị.

Trở về Nhật, bà làm phát thanh viên và bình luận viên truyền hình, trước khi tranh cử độc lập năm 1993 và đắc cử lần đầu tiên. Hai năm sau, bà gia nhập LDP.

Bà đã đại diện cho một khu vực bầu cử ở Nara, ngoại trừ giai đoạn 2003-2005 khi thất cử và tạm thời giảng dạy kinh tế tại Đại học Kinki.

Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp bộ, gồm quan chức phụ trách Okinawa và Vùng lãnh thổ phương Bắc (2006-2007), Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông (2014-2017 và 2019-2020), Bộ trưởng An ninh Kinh tế (2022-2024). Bà cũng từng 3 lần giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP.