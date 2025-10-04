Sanae Takaichi - "bà đầm thép" của chính trường Nhật Bản

Tân lãnh đạo đảng LDP cầm quyền của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi (Ảnh: Kyodo).

Ngày 4/10, bà Takaichi, 64 tuổi, đã giành chiến thắng trước ứng cử viên trẻ tuổi Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, trong cuộc bầu cử vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP).

Với kết quả này, bà Takaichi cũng chính thức trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng kể từ khi đảng này thành lập vào năm 1955. Và quan trọng hơn, nhiều khả năng bà sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, điều mà theo các chuyên gia là chắc chắn sẽ gây chấn động các nhà đầu tư và các nước láng giềng.

Các chuyên gia cũng cho rằng, LDP đã bầu bà Takaichi lên nắm quyền để lấy lại niềm tin từ cử tri đang lo lắng vì giá cả leo thang và những cử tri bị thu hút bởi các nhóm đối lập vốn hứa hẹn các biện pháp kích thích kinh tế và siết chặt chính sách nhập cư.

Thế mạnh về kinh tế

Là cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế và Nội vụ với chương trình nghị sự tài khóa mở rộng cho nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, bà Takaichi tiếp quản đảng cầm quyền đang trong khủng hoảng.

Nhiều đảng khác, bao gồm đảng Dân chủ vì Nhân dân và đảng Sanseito chống nhập cư, đã liên tục lôi kéo cử tri, đặc biệt là những người trẻ tuổi, khỏi LDP. LDP và đối tác liên minh đã mất đa số tại cả hai viện dưới thời Thủ tướng Ishiba Shigeru trong năm qua, dẫn đến việc ông tuyên bố từ chức.

"Gần đây, tôi đã nghe thấy những tiếng nói gay gắt từ khắp đất nước về việc chúng ta không còn biết LDP đại diện cho điều gì nữa", bà Takaichi phát biểu trước cuộc bỏ phiếu vòng hai. "Cảm giác cấp bách đó đã thôi thúc tôi. Tôi muốn biến những lo lắng của người dân về cuộc sống thường nhật và tương lai thành hy vọng".

Bà Takaichi, người tự nhận mình là "Margaret Thatcher của Nhật Bản", đưa ra một tầm nhìn rõ ràng hơn về sự thay đổi so với đối thủ Koizumi.

Bà cũng được xem là đồng minh thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe, có chương trình kinh tế theo kiểu ủng hộ các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ mạnh mẽ. Bà ủng hộ chiến lược "Abenomics" của ông Abe nhằm thúc đẩy nền kinh tế bằng chi tiêu mạnh tay và chính sách tiền tệ nới lỏng và từng chỉ trích việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất.

Chiến thắng của bà Takaichi có thể được coi là một bất ngờ tích cực cho giá cổ phiếu. Trong ngắn hạn, cổ phiếu Nhật Bản có thể sẽ phản ứng bằng đà tăng. Bởi trước đó, các trang web cá cược nước ngoài đã đánh giá Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi là ứng cử viên sáng giá nhất.

Cũng theo các chuyên gia, về mặt chính sách, bà Takaichi đã nhấn mạnh vào tăng trưởng kinh tế, điều này có thể mang lại lợi ích cho các lĩnh vực như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), các ngành công nghiệp liên quan đến vũ trụ, tăng cường quốc phòng và khả năng phục hồi quốc gia.

Bà cũng tuyên bố sẽ tiếp tục thỏa thuận thương mại với Mỹ, vốn đã đạt được dưới chính quyền Thủ tướng Ishiba Shigeru, trong đó có cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp đối với ô tô và các sản phẩm khác của Nhật Bản. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh sẽ tái đàm phán trở lại nếu thỏa thuận này mang tính bất công đối với Tokyo.

Chính sách "Nhật Bản trên hết"

Bà Sanae Takaichi nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Shigeru Ishiba (trái) làm Thủ tướng Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Bà Takaichi, cựu Bộ trưởng Nội vụ, cũng được đánh giá là một chính trị gia rất giàu kinh nghiệm với lợi thế làm việc nhiều với Mỹ.

Bà nói rằng rất tự tin mình có thể xây dựng một mối quan hệ cá nhân rất bền chặt với Tổng thống Donald Trump. Và lý do cho điều đó là chính sách của bà tập trung vào cái mà bà gọi là chính sách "Nhật Bản trên hết".

Và điều đó phần nào tương ứng với chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump. Bà nhìn thấy điểm chung đó. Mặt khác, bà là một người theo đường lối cứng rắn, khá bảo thủ khi nói đến mối quan hệ của Nhật Bản với các nước láng giềng châu Á.

Bà có lập trường rất cứng rắn về các vấn đề di sản Thế chiến II. Bà từng nhiều lần muốn đến thăm Đền Yasukuni, dù biết rằng điều đó sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với các nước láng giềng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là thời điểm rất khó khăn đối với LDP, vì vậy bà ấy có thể sẽ cố gắng tập trung vào sự đoàn kết của đảng và rất thận trọng trong việc áp dụng các lập trường cứng rắn quá mức bảo thủ trong chính sách đối ngoại.

Nếu được bầu làm thủ tướng, bà Takaichi cho biết sẽ công du nước ngoài thường xuyên hơn người tiền nhiệm để truyền bá thông điệp "Nhật Bản đã trở lại!".