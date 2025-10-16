Đảng cầm quyền Nhật Bản tìm liên minh, "gỡ nút thắt" cuộc đua thủ tướng

Lãnh đạo đảng LDP cầm quyền, bà Takaichi (Ảnh: Reuters).

Con đường kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba của bà Sanae Takaichi dường như đã chắc chắn cho đến khi đối tác cấp dưới của LDP là đảng Công minh (Komeito) rời khỏi liên minh 26 năm vào tuần trước, buộc LDP phải tiến hành hàng loạt các cuộc đàm phán với các đảng đối thủ để chọn ra thủ tướng tiếp theo.

Tân lãnh đạo của đảng LDP cầm quyền đang nỗ lực tìm kiếm đồng minh để giúp giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến ​​vào tuần tới.

Trong chiều 15/10, bà Takaichi đã có các cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo 3 đảng đối lập để thảo luận về đường lối chính sách và khả năng thành lập chính phủ liên minh trong thời gian sắp tới.

Trong cuộc gặp với lãnh đạo đảng Duy Tân là ông Yoshimura Hirofumi, bà Takaichi đã kêu gọi hợp tác trong cuộc bầu cử thủ tướng dự kiến tổ chức tại phiên họp bất thường của Quốc hội vào ngày 21/10 tới, đồng thời đề xuất đảng Duy Tân tham gia chính phủ liên minh cùng với LDP.

Bà Takaichi cũng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân Yuichiro Tamaki để thảo luận về khả năng thành lập chính phủ liên minh trong tương lai và kêu gọi hợp tác trong cuộc bầu cử Thủ tướng.

Và trong cuộc họp chiều 16/10 giờ địa phương, bà Takaichi và ông Hirofumi chính thức tiến hành các cuộc thảo luận về đường lối và chính sách liên quan, trong đó dự kiến ​​tập trung vào các chủ đề như hiện thực hóa khái niệm “vốn thứ cấp” do đảng Duy Tân đề xuất, cải cách an sinh xã hội.

“Tôi đã thẳng thắn đề xuất với lãnh đạo đảng Duy Tân về việc hợp tác cùng nhau, bao gồm cả việc thành lập một chính phủ liên minh. Chính sách cơ bản của 2 đảng chúng tôi gần như giống hệt nhau, và vì vậy chúng tôi sẽ thảo luận kỹ lưỡng về những điểm còn khác biệt”, bà Takaichi nhấn mạnh trước báo giới.

Bà Takaichi cũng sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính sách với đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) trong ngày 16/10 để tìm kiếm một đồng minh trước khi diễn ra bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến ​​vào tuần tới.

Theo các chuyên gia, LDP và JIP dường như đang gần tiến đến một thỏa thuận. "Có những quan điểm mạnh mẽ cho rằng chúng ta nên càng làm tốt nhiều chính sách đã cam kết là càng hiệu quả, sau đó thành lập liên minh và thay đổi nền chính trị Nhật Bản", ông Fumitake Fujita, đồng chủ tịch JIP, phát biểu với các phóng viên.

Ông Fujita đưa ra phát biểu như vậy sau khi các thành viên trong đảng thiên hữu của ông đã nhất trí rằng sẽ để các lãnh đạo đảng quyết định quyết định cuối cùng.

Đảng Đổi mới Nhật Bản tổ chức cuộc họp với các nghị sĩ từ cả hai viện tại tòa nhà Quốc hội vào ngày 16/10 (Ảnh: Kyodo).

Tính chung, cả hai đảng sẽ chỉ thiếu 2 ghế là đạt được đa số tại Hạ viện, nơi có quyền bỏ phiếu quyết định để bầu thủ tướng.

Chỉ số Nikkei mở cửa phiên giao dịch mới tăng điểm khi triển vọng bà Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản dường như tươi sáng hơn, làm dấy lên những đồn đoán về sự phục hồi của chi tiêu lớn và chính sách tiền tệ nới lỏng.