Nhà Trắng: Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ - Nga chưa thể diễn ra

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chưa thể được tổ chức trong tương lai gần.

Nhà Trắng cho biết hôm 21/10 rằng cuộc gặp dự kiến tại Budapest, Hungary được ông Trump công bố chỉ tuần trước sau cuộc điện đàm 2 giờ với ông Putin, chưa thể tiến hành trong thời gian tới sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio có cuộc trao đổi hôm 20/10 với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

“Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Lavrov đã có một cuộc điện đàm mang tính xây dựng. Do đó, một cuộc gặp trực tiếp giữa hai Ngoại trưởng là không cần thiết, và hiện không có kế hoạch nào để Tổng thống Trump gặp Tổng thống Putin trong tương lai gần", một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Nhà Trắng chưa nêu rõ lý do nhưng theo Politico, cuộc gặp thượng đỉnh chưa thể diễn ra có thể là do lập trường cứng rắn của Nga về các điều kiện để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo ở Moscow hôm 21/10, ông Lavrov nói rằng ông đã thông báo với ông Rubio rằng lập trường của Nga, một thỏa thuận hòa bình phải được ký trước khi có lệnh ngừng bắn, vẫn không thay đổi.

“Tôi tin rằng các quan chức Mỹ đã kết luận rằng lập trường của Nga hầu như không thay đổi theo thời gian và vẫn nằm trong phạm vi các yêu cầu ban đầu. Nga không thay đổi quan điểm so với các hiểu biết và đàm phán kéo dài giữa ông Putin và ông Trump ở Alaska", ông Lavrov cho biết.

Nga từ lâu đã kêu gọi loại bỏ “các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc chiến ở Ukraine, cho rằng việc Kiev mong muốn gia nhập NATO tạo ra mối đe dọa cho Moscow.

“Chúng tôi hoàn toàn kiên định với công thức này và tôi đã xác nhận lại điều đó hôm qua trong cuộc trò chuyện với ông Marco Rubio", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cũng đặt câu hỏi làm thế nào Tổng thống Putin có thể bay tới Budapest, trong bối cảnh Ba Lan cảnh báo thi hành lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu nhà lãnh đạo Nga bay qua không phận nước này.

Xung đột ở Ukraine vẫn chưa thể khép lại khi 2 bên vẫn còn quá nhiều điểm khác biệt về điều kiện tiên quyết để khép lại chiến sự.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin hồi tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng 2 nhà lãnh đạo đã đạt được “tiến triển lớn” và có kế hoạch gặp lại nhau ở Budapest. Một ngày sau, ông Trump đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, nhưng từ chối yêu cầu của ông về việc cung cấp tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Ông Lavrov nói với các phóng viên rằng Nga đã bác bỏ các “tín hiệu từ Washington” về mong muốn kết thúc chiến sự theo đường ranh giới hiện tại, điều mà ông Trump đã ủng hộ trong những ngày gần đây.

Bước đột phá ngoại giao của ông Trump tại Trung Đông hồi đầu tháng này đã củng cố niềm tin vào khả năng kiến tạo hòa bình của ông, và ông cùng các cố vấn hy vọng điều đó có thể tạo đà mới cho tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra không như phía Mỹ mong muốn.