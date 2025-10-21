Mỹ phát hiện đài quan sát nghi theo dõi chuyên cơ Tổng thống Donald Trump

Hình ảnh đài quan sát bị mật vụ phát hiện ở trên cây (Ảnh: Fox News).

Các đặc vụ liên bang đang điều tra sau khi cho biết họ phát hiện một đài quan sát nằm trong tầm nhìn từ nơi Tổng thống Donald Trump thường bước xuống từ chuyên cơ Không Lực Một trước chuyến đi gần đây tới West Palm Beach, bang Florida.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho hay, họ phát hiện công trình này trong quá trình tiến hành rà soát an ninh cả về công nghệ lẫn vật lý xung quanh sân bay ở West Palm Beach, nơi có dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống, trước chuyến đi của ông tới đây vào cuối tuần trước.

Người phát ngôn Mật vụ Anthony Guglielmi ra thông cáo cho báo chí cho biết các đặc vụ không phát hiện ai ở gần đài quan sát.

Theo Fox News, đài quan sát này là “nằm trên cao” và “nằm trong tầm nhìn trực tiếp của khu vực hạ cánh của Không Lực một”. Một bức ảnh do Mật vụ công bố cho thấy công trình được đặt trên một cái cây.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan của ông “đã tiếp nhận vai trò chủ trì điều tra, điều động lực lượng đến thu thập toàn bộ chứng cứ tại hiện trường và triển khai năng lực phân tích dữ liệu điện thoại di động".

Thông cáo của ông Guglielmi nói rằng việc phát hiện đài quan sát săn bắn không ảnh hưởng đến các hoạt động di chuyển của Tổng thống. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu thêm về sự việc, Mật vụ “đang phối hợp chặt chẽ” với cả FBI lẫn các cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong khu vực West Palm Beach.

Vào ngày 19/10, ông Trump được nhìn thấy bước lên chuyên cơ bằng cầu thang phụ nhỏ của máy bay do các quan chức gọi là “biện pháp tăng cường an ninh” sau vụ phát hiện đài quan sát.

Sự việc này được thông báo khoảng một tháng sau khi một bồi thẩm đoàn bang Florida kết tội Ryan Routh, 59 tuổi, vì âm mưu ám sát ông Trump tại sân golf ở West Palm Beach, 2 tháng trước khi ông thắng nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 trong cuộc bầu cử năm 2024.

Một đặc vụ đã phát hiện Routh mang theo súng trường, ẩn nấp trong bụi cây khi nhóm chơi golf của ông Trump tiến đến vào ngày 15/9/2024. Đặc vụ đã nổ súng, Routh bỏ chạy nhưng sau đó bị bắt khi đang lái xe hướng về phía bắc.

Trước đó, vào ngày 13/7/2024, ông Trump bị bắn sượt qua tai trong một vụ ám sát tại cuộc vận động ở Butler, bang Pennsylvania. Thomas Crooks, 20 tuổi, đã bắn 8 phát đạn về phía ông Trump, làm 1 khán giả thiệt mạng và làm bị thương 2 người khác trước khi bị các tay súng bắn tỉa của Mật vụ hạ gục.